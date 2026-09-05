Синегубов ответил, продолжат ли восстанавливать больницу в Изюме

На пресс-конференции начальник ХОВА Олег Синегубов прокомментировал, остановилась ли реконструкция разрушенной россиянами Центральной больнице в Изюме.

«Учитывая несколько надуманную резонансность этого вопроса, я вам скажу так откровенно, мы работаем над тем, чтобы как можно больше у нас появилось безопасных мест, сред, где могут предоставляться и образовательные, и медицинские услуги, в том числе. Изюмская больница у нас в приоритете для того, чтобы там появилось больше безопасных пространств для предоставления медицинских услуг и чтобы обеспечить постоянство предоставления медицинских услуг при любых обстоятельствах», – отметил Синегубов.

Напомним, Центральную городскую больницу в Изюме россияне разрушили еще в 2022 году. Об уничтожении приемного отделения медучреждения заместитель городского головы Владимир Мацокин сообщил 8 марта. В сентябре 2923 года стало известно, что Центральную городскую больницу, разрушенную в результате агрессии РФ, планируют отстроить за 1,2 миллиарда гривен. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал: до конца года начнется реконструкция операционного блока в главном корпусе больницы, а демонтажные работы уже стартовали. Первая очередь строительства обойдется в 750 миллионов. За эти деньги построят корпус хирургии и терапии, а также — защитное сооружение и вертолетную площадку на крыше здания. Кроме того, отстроят отделение экстренной помощи, операционный блок и отделение анестезиологии и т.д. Уже в декабре 2023 года в пресс-службе Изюмской ГВА сообщили о начале капитальных работ в больнице. По данным мэрии, работы проходят при поддержке первой леди Украины Елены Зеленской.

В мае в 2015 года в ХОВА заявили, что Изюмскую больницу Песчанской Богоматери восстановят средствами исключительно международных партнеров. По данным ОВА, объявленная стоимость тендера составляет около 1 миллиарда гривен. А в июле 2026 года ХАЦ написал, что департамент капстроительства ХОВА и консорциум «Билдинг групп» заключили дополнительное соглашение, по которому строительство перенесли с 2026 на 2027 год (с условием, если будет разрешать ситуация с безопасностью). Фактически, по данным антикоррупционеров, работы «заморозили» до 2027 года.