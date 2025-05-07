Больницу в Изюме восстановят за около миллиард гривен: откуда возьмут средства
В ХОВА заявили, что Изюмскую больницу Песчанской Богоматери восстановят средствами исключительно международных партнеров.
По данным ОВА, объявленная стоимость тендера составляет около 1 миллиарда гривен.
«Сохранение и укрепление поддержки наших международных партнеров чрезвычайно важно для дальнейшего восстановления и развития региона. Изюмский район – один из наиболее пострадавших во время боевых действий. Разрушение медицинской инфраструктуры здесь было критическим, и жители до сих пор не имеют доступа к полноценной медицинской помощи. Восстановление этой больницы – это необходимость базового гуманитарного обеспечения», – отметил заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов во время заседания рабочей группы «Прозрачность и подотчетность».
Реализовать проект планируют за несколько лет. Первый этап, подчеркивают в ХОВА, — создание нового, современного укрытия, которое будет интегрированным элементом медучреждения, что соединит корпуса больницы.
Кроме того, предусмотрено новое строительство 4-этажного хирургически терапевтического корпуса, а также педиатрического, хирургического, гинекологического корпусов и пищеблока.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: больница, відновлення, восстановление, Изюм, хова;
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- • Дата публикации материала: 7 мая 2025 в 12:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА заявили, что Изюмскую больницу Песчанской Богоматери восстановят средствами исключительно международных партнеров.".