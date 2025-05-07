Live
  • Ср 07.05.2025
  • Харьков  +13°С
  • USD 41.45
  • EUR 46.96

Больницу в Изюме восстановят за около миллиард гривен: откуда возьмут средства

Общество 12:38   07.05.2025
Виктория Яковенко
Больницу в Изюме восстановят за около миллиард гривен: откуда возьмут средства Фото: ХОВА

В ХОВА заявили, что Изюмскую больницу Песчанской Богоматери восстановят средствами исключительно международных партнеров.

По данным ОВА, объявленная стоимость тендера составляет около 1 миллиарда гривен.

«Сохранение и укрепление поддержки наших международных партнеров чрезвычайно важно для дальнейшего восстановления и развития региона. Изюмский район – один из наиболее пострадавших во время боевых действий. Разрушение медицинской инфраструктуры здесь было критическим, и жители до сих пор не имеют доступа к полноценной медицинской помощи. Восстановление этой больницы – это необходимость базового гуманитарного обеспечения», – отметил заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов во время заседания рабочей группы «Прозрачность и подотчетность».

Реализовать проект планируют за несколько лет. Первый этап, подчеркивают в ХОВА, — создание нового, современного укрытия, которое будет интегрированным элементом медучреждения, что соединит корпуса больницы.

Кроме того, предусмотрено новое строительство 4-этажного хирургически терапевтического корпуса, а также педиатрического, хирургического, гинекологического корпусов и пищеблока.

Читайте также: Подземная больница в Харькове: на 2025 год из госбюджета предусмотрели 89 млн

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Почему россияне атакуют рынок «Барабашово» в Харькове — мнение Терехова 📹
Почему россияне атакуют рынок «Барабашово» в Харькове — мнение Терехова 📹
07.05.2025, 09:36
Военные бежали из Чугуева в Харьков: что это было, рассказали в 92-й ОШБр
Военные бежали из Чугуева в Харьков: что это было, рассказали в 92-й ОШБр
07.05.2025, 07:41
Станцию метро на Салтовке предлагают переименовать в Харькове деколонизаторы
Станцию метро на Салтовке предлагают переименовать в Харькове деколонизаторы
06.05.2025, 10:10
Сегодня 7 мая: какой праздник и день в истории
Сегодня 7 мая: какой праздник и день в истории
07.05.2025, 06:00
Новости Харькова – главное за 7 мая: что на фронте, погибшие из-за взрыва
Новости Харькова – главное за 7 мая: что на фронте, погибшие из-за взрыва
07.05.2025, 12:10
Больницу в Изюме восстановят за около миллиард гривен: откуда возьмут средства
Больницу в Изюме восстановят за около миллиард гривен: откуда возьмут средства
07.05.2025, 12:38

Новости по теме:

10:20
Две железнодорожные больницы в Харькове отдают области: Синегубов — о планах
10:09
В Харькове БпЛА повредили корпуса больницы и хоспис: что с пациентами
09:30
Последствия ударов БпЛА по Харькову: пятеро в больнице, один тяжелый
09:18
Огненный ад в Купянске: уничтожили медицинские автомобили и гаражи (фото)
12:00
Ушла из больницы: в Харькове полиция искала 15-летнюю пациентку

Вы читали новость: «Больницу в Изюме восстановят за около миллиард гривен: откуда возьмут средства»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 мая 2025 в 12:38;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА заявили, что Изюмскую больницу Песчанской Богоматери восстановят средствами исключительно международных партнеров.".