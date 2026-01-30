Новое отделение будет в детской больнице в Харькове: ХАЦ пишет о завышении цен

В смете договора на обустройство психиатрического отделения в Харьковской областной детской больнице на 54,6 миллиона гривен, который департамент капитального строительства ХОВА заключил с ООО «Дрогон Эко», цены на некоторые материалы завышены, утверждает ОО «Харьковский антикоррупционный центр».

Речь идет о капремонте помещений первого этажа главного лечебного корпуса с устройством психиатрического отделения на десять коек. Завершить работы планируют до конца этого года, пишут активисты со ссылкой на «Прозорро».

«Учредителями ООО «Дрогон Эко» являются Артем Краснов и Вячеслав Потягайло. Ранее Краснов был директором ООО «Альбус Групп» — фаворита на торгах парка Горького (теперь Центральный парк) во времена мэрства Геннадия Кернеса. Что касается Вячеслава Потягайло. По данным портала YouControl, человек с таким ФИО был помощником нардепа от запрещенной Партии регионов Владимира Олейника (пророссийский политик, который живет в Москве и постоянно появляется с антиукраинскими заявлениями в СМИ, находится под санкциями Министерства финансов США)», — установили антикоррупционеры.

Также Харьковский антикоррупционный центр проанализировал цены в смете. Например, на МДФ-панели Clicwall.

В сети ХАЦ нашел несколько вариантов таких панелей на 50% дешевле — за 3 тысячи гривен за квадратный метр. По оценке антикоррупционеров, возможная переплата по этой позиции составляет более миллиона гривен.

Еще одна позиция с вероятной переплатой – гомогенный линолеум Forbo Sphera Orient 4100. В смете цена составляет 1400 гривен за квадратный метр.

В магазинах стоимость такого покрытия – 1000-1100 гривен за квадратный метр, пишет ХАЦ, то есть потенциальная переплата может составить более 200 тысяч гривен.

Сетевой кабель U/UTP кат. 5e 4×2х0,51 LSZ в смете прописан по 55,8 гривны за квадратный метр (цена без НДС). Такой кабель с уже рассчитанным НДС антикоррупционеры нашли по 21 гривне за квадратный метр.

Марка ПВХ-мембраны 1,8 мм в смете не указана, но есть цена — 750 гривен за квадратный метр. К примеру, мембрана Баудер стоит 510 гривен за «квадрат», поэтому потенциальная переплата может составить более 200 тысяч гривен, предполагают активисты.

Керамогранитную плитку в смете прописали по 874 гривны за квадратный метр.

Поиск выдал сразу несколько магазинов, где цена за квадратный метр на 50% меньше, отмечают в ХАЦ.

Рекуператор РД-150 в смете заложен по 20 тысяч гривен, хотя в продаже он вдвое дешевле, добавляют активисты.