Дела по фортификациям на Харьковщине не расследуют активно — Лисичкин из ХАЦ

Дела о возможных растратах при строительстве фортификаций в Харьковской области не расследуют должным образом, заявил в интервью МГ «Объектив» соучредитель ОО «Харьковский антикоррупционный центр» Евгений Лисичкин.

«Дел очень много, частично они были закрыты в судебном реестре. По моему мнению, власть сегодня делает все, чтобы эти дела не расследовались. Так скажу, такое политическое решение… Центральная (власть — ред.), по моему мнению», — считает Лисичкин.

Последняя публикация, касающаяся фортификаций, была на сайте ХАЦ в ноябре. Сообщалось, что НАБУ расследует возможное завышение цен на закупке проволоки «Егоза» в 2022-2023 годах, которую приобретал департамент ЖКХ и ТЭК ХОВА. На ней, по данным следствия, могли присвоить 27 миллионов гривен.

«Мы видели, сколько на древесине переплачивали, на проволоке «Егоза» тоже накрутили через круг фиктивных фирм. Производитель проволоки, кажется, на 48 миллионов контракт выполнил, а сумма сделки была 82 миллиона. Прокрутили таким образом, что там 27 миллионов убытков. Если на материалах так накручивали, то на работах еще труднее было отследить вообще кому-либо и правоохранительным органам тоже. Потому что там могли работать неоформленные сотрудники. Куча деталей, почему именно на работах можно еще больше накрутить, чем на поставках древесины, проволоки, которые нужны для строительства фортификаций. Фортификации не были к повторному наступлению россиян готовы в полной мере, к сожалению, в регионе и в Харькове. Но дела фактически сейчас не расследуются, по моему мнению, активно», — подчеркнул активист.

Единственное производство, которое как-то заметно продвигается, отметил Лисичкин, — это «дело Андрея Руденко». По версии Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона, он руководил преступной организацией, которая в 2024 году присвоила 5,4 миллиона гривен бюджетных средств на строительстве фортификаций на территории области. В нее входила фирма «Тех-Инком», получавшая подряды от департамента ЖКХ и ТЭК ХОВА, а также три посредника (ООО «Строй-Техпром», ФЛП Сарычева, ФЛП Драч), через которые накручивали цены на материалы.

«Единственное дело, в котором объявлены подозрения, там следствие движется. Но почему такая избирательность, почему другие дела относительно фортификаций не движутся таким образом — вопрос», — добавил антикоррупционер.

<br />

Читайте также: Продвижение россиян в Волчанске зафиксировали аналитики Deep State