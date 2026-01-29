Справи щодо фортифікацій на Харківщині не розслідують активно – Лісічкін з ХАЦ

Справи щодо можливих розтрат на будівництві фортифікацій на Харківщині належним чином не розслідують, заявив в інтерв’ю МГ “Об’єктив” співзасновник ГО “Харківський антикорупційний центр” Євген Лісічкін.

“Справ дуже багато, частково вони були закриті в реєстрі судовому. На мою думку, що влада на сьогодні робить все, щоб ці справи не розслідувались. Так скажу, таке політичне рішення… Центральна (влада – ред.), на мою думку”, – вважає Лісічкін.

Остання публікація щодо фортифікацій була на сайті ХАЦ у листопаді. Повідомлялося, що НАБУ розслідує можливе завищення цін на дріт «Єгоза», який у 2022-2023 роках купував департамент ЖКГ та ПЕК ХОВА. На ньому, за даними слідства, могли привласнити 27 мільйонів гривень.

“Ми бачили, скільки на деревині переплачували, на дроті “Єгоза” теж накрутили через коло фіктивних фірм. Виробник дроту, здається, на 48 мільйонів контракт виконав, а сума угоди була 82 мільйони. Прокрутили таким чином, що там 27 мільйонів збитків. Якщо на матеріалах так накручували, то на роботах ще важче було відслідкувати взагалі будь-кому і правоохоронним органам теж. Тому що там неоформлені працівники могли працювати. Купа деталей, чому саме на роботах можна ще більше накрутити, ніж на поставках деревини, дроту, які потрібні для будівництва фортифікацій. Фортифікації не були до повторного наступу росіян готові повною мірою, на жаль, в регіоні й у Харкові. Але справи фактично зараз не розслідується, на мою думку, активно”, – говорить активіст.

Єдине провадження, яке якось помітно просувається, зазначив Лісічкін, – це “справа Андрія Руденка”. За версією Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, керував злочинною організацією, що у 2024 році привласнила 5,4 мільйона гривень бюджетних коштів на будівництві фортифікацій на території області. До неї входила фірма “Тех-Інком”, яка отримувала підряди від департаменту ЖКГ та ПЕК Харківської обласної військової адміністрації, а також три посередники (ТОВ “Буд-Техпром”, ФОП Саричева, ФОП Драч), через які накручували ціни на матеріали.

“Єдина справа, в якій підозри оголошені, там слідство рухається. Але чому така вибірковість, чому інші справи стосовно фортифікацій не рухаються таким чином – питання”, – додав антикорупціонер.

<br />