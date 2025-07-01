Розтрата на фортифікаціях: за що судять ексвіцемера Харкова Руденка (відео)

До 26 серпня перебуватиме у СІЗО Андрій Руденко без права внести заставу. Такий запобіжний захід обрав 30 червня Київський райсуд Харкова. Руденко, відомий як колишній заступник мера Харкова, за версією Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, керував злочинною організацією, що у 2024 році привласнила 5,4 мільйона гривень бюджетних коштів на будівництві фортифікацій на території області. До неї входила фірма “Тех-Інком”, яка отримувала підряди від департаменту ЖКГ та ПЕК Харківської обласної військової адміністрації, а також три посередники (ТОВ “Буд-Техпром”, ФОП Саричева, ФОП Драч), через які накручували ціни на матеріали. Руденка правоохоронці затримали вранці 28 червня. Ані до, ані після слідство його не допитувало. Свою позицію щодо цієї справи він детально розповів на засіданні суду.

Андрій Руденко, підозрюваний

Доброго вечора всім! Я нічого ніде не крав.

Але слідство, яке наділо на Руденка кайданки, має протилежну думку.

Артем Глієвой, прокурор відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону

Руденко Андрій Іванович створив злочинну організацію з метою заволодіння грошовими коштами, виділеними на будівництво фортифікаційних споруд. Було встановлено збитків на загальну суму 5 411 767 гривень. Це лише за аналізом 11 договорів.



Справа про можливе присвоєння бюджетних коштів ТОВ «Тех-Інком» на підрядах від обласної військової адміністрації була відкрита в січні 2025 року. Загалом протягом 2024-го ХОВА та фірма уклали 33 договори на 555,9 мільйона гривень. Справа не стосується діяльності Руденка на посаді заступника мера Харкова, з якої його було звільнено 1 квітня 2024 року. З неозвучених причин. У цій справі Руденко виступає не як чиновник.

Артем Глієвой, прокурор відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону

Першу ланку в цій ієрархії складає Руденко як організатор, всі інші особи йому підконтрольні. Друга ланка – це Биков, який є директором ТОВ “Тех-Інком” і заключав договори з ХОВА. І третя ланка – це фірми-прокладки, за допомогою яких здійснювалось завищення цін.

Прокурор зачитує діалоги з чату, в якому перебували фігуранти, а також їхні особисті листування. Начебто в одному з них Руденко у випадку проблем з правоохоронцями обіцяє відправити Бикова за кордон.

Артем Глієвой, прокурор відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону

Навіть зараз, коли ця вся движуха, адже насправді Биков у мене не в темі. Він нічого не знає, а я прекрасно розумію. І його приймуть, і в них кінці всі ляжуть. А Биков за сотку «зелені» загубиться… Це буде десь якесь поляцьке поселення, де він знайде себе як боксер…

Биков, як писав Харківський антикорупційний центр, став співвласником ТОВ “Тех-Інком” 26 березня 2024 року. На нього переписали частку Вікторії Письмак – цивільної дружини Руденка. А перед обшуками, стверджує прокурор Артем Глієвой, подружжя обговорювало знищення певної документації.

Андрій Руденко, підозрюваний

– Чи є зв’язок між вашою співмешканкою та однією з компаній, яка сьогодні фігурує?

– Жодних зв’язків немає. Серед керівників – ні. А що стосується засновників, треба подивитися по документах. Я все не пам’ятаю.

Руденко стверджує: представників фірм лише консультував, адже після звільнення з мерії став волонтером.

Андрій Руденко, підозрюваний

Було підписано договір із ХОВА, на який я впливати ніяк не міг, тому що я не працював в ОВА. Ця компанія взяла 24 об’єкти для будівництва. Вся цінова політика була узгоджена з ХОВА і була однією ціновою політикою. Тому коли мені кажуть, що десь щось завищувалося… Кінцевий продукт був зроблений у строк, був зроблений якісно, і ОВА підписала приймально-здавальні акти, прийняла ці об’єкти і зараз там перебувають наші військові. Сам особисто виїжджав по кожному об’єкту неодноразово, брав участь як волонтер. Я допомагав знаходити саперів, допомагав знаходити людей, які безпосередньо давали їм техніку.

Захист Руденка наполягав, що слідство мало провести товарознавчу експертизу.

Павло Ковалишин, адвокат Андрія Руденка

Є одна ситуація, коли цей товар знаходиться на складі у місті, а є інша ситуація, коли цей же товар встановлюється в місцях будівництва фортифікаційних споруд. Тоді до цього товару додаються логістичні витрати, ризики пошкодження техніки, ризики для здоров’я та життя працівників. Саме це встановив експерт, який проводив товарознавчі дослідження на замовлення департаменту ЖКГ та ПЕК ХОВА.

На думку прокурора, з боку ХОВА до підрядника не було претензій, оскільки експерт нічого не знав про початкову вартість матеріалів.

Артем Глієвой, прокурор відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону

Наша експертиза дає початкові дані, скільки реально коштували ці предмети. Це було понад 30% на кожному матеріалі (переплата – ред.). Це піраміди “зуби дракона”, а також патерни та інші будівельні матеріали, які використовуються для будівництва саме ВОПів. Вказані грошові кошти, скоріш за все, були поділені між учасниками злочинної організації. Наразі в межах досудового розслідування перевіряється причетність всіх можливих осіб до вчинення злочину.

У справі – п’ятеро фігурантів, розповів Глієвой. Окрім Руденка це очільники ТОВ “Тех-Інком” і ТОВ “Буд-Техпром”, ФОП Саричева та ФОП Драч. Перед Руденком суд обирав запобіжний захід очільнику фірми “Буд-Техпром” Дмитру Косотухіну. Він частково визнав провину.

адвокат підозрюваного Дмитра Косотухіна

Косотухін повідомив орган досудового розслідування, що він лише номінально був директором ТОВ “Буд-Техпром”, а фактично виконував роботу виконроба та постійно був на будівництві.

І Косотухін, і Руденко просили суд обмежитися заставою. Втім обох відправили до СІЗО до 26 серпня без можливості вийти. Руденко, якого захищають одразу чотири адвокати, оскаржуватиме запобіжний захід.

Андрій Руденко, підозрюваний

Питання, пов’язані безпосередньо зі знищенням документів, не мають під собою доказової бази. Бикову за кордон однозначно не пропонував. Ба більше, скажу, я знав про те, що триває слідство вже давно, і якби я хотів, я б уже давно поїхав.

У різні часи Руденко працював у командах Арсена Авакова, Геннадія Кернеса та Ігоря Терехова. Був заступником мера Харкова десять років. Нині, наголошує, з політикою покінчено.

Андрій Руденко, підозрюваний

Я хочу повністю відійти від політики. Я хочу займатися безпосередньо роботою і хочу допомагати людям. У нас немає політики сьогодні. Дякую.

Якість і готовність фортифікацій в межах розслідування справи ще перевірятимуть. Як і інші договори, говорять у Спецпрокуратурі у сфері оборони. Де саме зводили споруди – не розголошують. І не аналізували їхній вплив на обороноздатність.

Нагадаємо, правоохоронці викрили схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на фортифікації. Про це у суботу, 28 червня, повідомив генпрокурор України Руслан Кравченко.