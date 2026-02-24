Розтрата на фортифікаціях: Руденко вийшов із СІЗО, але його швидко повернули
19 лютого Київський райсуд Харкова повернув під варту Андрія Руденка, якому інкримінують керівництво злочинною організацією, що у 2024 році привласнила 5,4 мільйона гривень бюджетних коштів на будівництві фортифікацій на території області.
Про це МГ “Об’єктив” дізналась з Єдиного державного реєстру судових рішень.
Клопотання щодо продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою подав слідчий ГУ Нацполіції в Харківській області. Суддя підтримав – Руденко залишатиметься у Харківському слідчому ізоляторі до 19 квітня включно, без визначення застави.
Напередодні адвокат Руденка підтвердив KHARKIV Today, що 17 лютого Київський райсуд Харкова змінив запобіжний захід для його підзахисного із тримання під вартою на заставу. Того ж дня за обвинуваченого внесли 1,33 мільйона гривень та він вийшов із СІЗО.
Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що, за версією Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, Руденко керував злочинною організацією, що у 2024 році привласнила 5,4 мільйона гривень бюджетних коштів на будівництві фортифікацій на території області. До неї входила фірма “Тех-Інком”, яка отримувала підряди від департаменту ЖКГ та ПЕК Харківської обласної військової адміністрації, а також три посередники (ТОВ “Буд-Техпром”, ФОП Саричева, ФОП Драч), через які начебто накручували ціни на матеріали.
Руденко відкидає всі звинувачення. “Я нічого ніде не крав”, – заявив він на засіданні 1 липня 2025 року.
