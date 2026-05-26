Партнерство заради майбутнього: як європейські регіони допоможуть Харківщині

Харківська область офіційно закріпила наміри щодо співпраці з італійським містом Пескара для відновлення зруйнованої інфраструктури та посилення стійкості регіону.

Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубо за підсумками IV Міжнародного саміту міст і регіонів «Партнерство. Стійкість. Готовність».

За його словами, для Харківщини, яка щодня потерпає від російських обстрілів, така міжнародна взаємодія має особливе значення.

«Поки окупанти цілеспрямовано знищують цивільну та критичну інфраструктуру, ми зміцнюємо зв’язки з міжнародними партнерами, що допомагають відновлювати регіон і посилювати його стійкість», — наголосив Синєгубов.