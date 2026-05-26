Live

Партнерство заради майбутнього: як європейські регіони допоможуть Харківщині

Політика 21:23   26.05.2026
Олена Нагорна
Партнерство заради майбутнього: як європейські регіони допоможуть Харківщині

Харківська область офіційно закріпила наміри щодо співпраці з італійським містом Пескара для відновлення зруйнованої інфраструктури та посилення стійкості регіону.

Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубо за підсумками IV Міжнародного саміту міст і регіонів «Партнерство. Стійкість. Готовність».

За його словами, для Харківщини, яка щодня потерпає від російських обстрілів, така міжнародна взаємодія має особливе значення.

«Поки окупанти цілеспрямовано знищують цивільну та критичну інфраструктуру, ми зміцнюємо зв’язки з міжнародними партнерами, що допомагають відновлювати регіон і посилювати його стійкість», — наголосив Синєгубов.

Читайте також: “Іскандер” та десятки БпЛА атакували Харківщину – Синєгубов про наслідки

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Партнерство заради майбутнього: як європейські регіони допоможуть Харківщині
Партнерство заради майбутнього: як європейські регіони допоможуть Харківщині
26.05.2026, 21:23
До похолодання приготуватися: прогноз погоди по Харкову й області на 27 травня
До похолодання приготуватися: прогноз погоди по Харкову й області на 27 травня
26.05.2026, 20:46
Не ночувала вдома: дівчинку-підлітка з Салтівки знайшли через добу
Не ночувала вдома: дівчинку-підлітка з Салтівки знайшли через добу
26.05.2026, 21:06
Нова зона відпочинку? Ремонт Університетської гірки в Харкові продовжать 📹
Нова зона відпочинку? Ремонт Університетської гірки в Харкові продовжать 📹
26.05.2026, 20:08
Перетворюється Основа: у Харкові приводять до ладу ще один пляж (фото)
Перетворюється Основа: у Харкові приводять до ладу ще один пляж (фото)
26.05.2026, 18:12
Штормове попередження: можуть початися проблеми зі світлом – що робити
Штормове попередження: можуть початися проблеми зі світлом – що робити
26.05.2026, 11:43

Новини за темою:

25.05.2026
Усі реконструкції в центрі Харкова відбуваються за єдиною план-схемою (відео)
23.05.2026
Відбудова Харкова не може починатися лише після завершення війни – Терехов
22.05.2026
“Уже долітають FPV, які туйки?”: харків’яни не стримувалися з архітекторами 📹
22.05.2026
Харків продовжує відновлюватися: де зараз йдуть ремонти, показали у мерії
21.05.2026
Ми навіть робили труни – мер Чугуєва, міста, яке встояло попри все


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Партнерство заради майбутнього: як європейські регіони допоможуть Харківщині», то перегляньте більше у розділі Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2026 в 21:23;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська область офіційно закріпила наміри щодо співпраці з італійським містом Пескара для відновлення зруйнованої інфраструктури та посилення стійкості регіону.".