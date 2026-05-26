Не ночувала вдома: дівчинку-підлітка з Салтівки знайшли через добу

Поліцейські розшукали 14-річну мешканку Салтівського району Харкова, яка 25 травня пішла гуляти та зникла на добу. Її повернули батькам.

Напередодні стривожена мати розповіла правоохоронцям, що її дочка пішла гуляти, але ввечері додому не повернулася і перестала виходити на зв’язок, інформують у ГУ Нацполіції в Харківській області.

На пошуки підлітка орієнтували весь особовий склад управління. Ювенальні поліцейські та оперативники кримінальної поліції відпрацювали місця її можливого перебування, промоніторили акаунти у соцмережах та опитали друзів.

Зрештою правоохоронці з’ясували, що втікачка просто ночувала у своїх знайомих. З нею та її сім’єю провели роз’яснювальну бесіду, щоби подібні випадки не повторювалися в майбутньому.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, сьогодні, 26 травня, до поліції звернулася 50-річна мешканка села Бісквітне та заявила про зникнення 11-річного сина. Близько 12:00 він пішов гуляти та не повернувся додому. Правоохоронці знайшли дитину.