Live

Штормове попередження: можуть початися проблеми зі світлом – що робити

Події 11:43   26.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Штормове попередження: можуть початися проблеми зі світлом – що робити

У АТ “Харківобленерго” нагадали: у регіоні оголосили штормове попередження. Сильні пориви вітру можуть призвести до падіння дерев, електроопор та обриву дротів. 

Тому енергетики нагадали, як діяти під час негоди:

  • не наближайтеся до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менше восьми метрів, адже  можна отримати смертельний удар електрострумом;
  • зателефонуйте до кол-центру АТ “Харківобленерго” та повідомте про пошкодження електромереж:  (057) 34-24-413, (067) 23-40-413, (063) 05-40-413, (050) 05-40-413.
  • у випадку потреби викличте Службу порятунку 101 або швидку медичну допомогу 103, якщо є травмовані;
  • до приїзду відповідних служб забезпечте охорону прилеглої території, щоб уникнути ураження електричним струмом випадкових перехожих або тварин.

Читайте також: Ще тепло, але зі шквалами: прогноз погоди по Харкові та області на 26 травня

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Два світові рекорди встановила харківська спортсменка у Єгипті: подробиці
Два світові рекорди встановила харківська спортсменка у Єгипті: подробиці
26.05.2026, 12:37
Штормове попередження: можуть початися проблеми зі світлом – що робити
Штормове попередження: можуть початися проблеми зі світлом – що робити
26.05.2026, 11:43
Майже пів тисячі людей евакуювали рятувальники за тиждень
Майже пів тисячі людей евакуювали рятувальники за тиждень
26.05.2026, 10:28
П’яний водій зніс паркан на Аерокосмічному проспекті вночі в Харкові
П’яний водій зніс паркан на Аерокосмічному проспекті вночі в Харкові
26.05.2026, 11:06
Сьогодні піротехніки продовжать розміновувати Харківщину
Сьогодні піротехніки продовжать розміновувати Харківщину
26.05.2026, 09:55
“Іскандер” та десятки БпЛА атакували Харківщину – Синєгубов про наслідки
“Іскандер” та десятки БпЛА атакували Харківщину – Синєгубов про наслідки
26.05.2026, 08:51

Новини за темою:

06.03.2026
В обленерго опублікували графіки відключення світла на Харківщині
23.01.2026
20 тисяч грн доплатять енергетикам і комунальникам за відновлювання
08.10.2025
Ворог атакував ТЕС ДТЕК: поранені енергетики, пошкоджене обладнання
10.09.2025
У Лозовій скасували погодинні відключення світла
09.09.2025
Перший реклоузер з’явився у Липецькому районі: енергетики показали новинку


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Штормове попередження: можуть початися проблеми зі світлом – що робити», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2026 в 11:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У АТ “Харківобленерго” нагадали: у регіоні оголосили штормове попередження. Сильні пориви вітру можуть призвести до падіння дерев, електроопор та обриву дротів. ".