Штормове попередження: можуть початися проблеми зі світлом – що робити
У АТ “Харківобленерго” нагадали: у регіоні оголосили штормове попередження. Сильні пориви вітру можуть призвести до падіння дерев, електроопор та обриву дротів.
Тому енергетики нагадали, як діяти під час негоди:
- не наближайтеся до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менше восьми метрів, адже можна отримати смертельний удар електрострумом;
- зателефонуйте до кол-центру АТ “Харківобленерго” та повідомте про пошкодження електромереж: (057) 34-24-413, (067) 23-40-413, (063) 05-40-413, (050) 05-40-413.
- у випадку потреби викличте Службу порятунку 101 або швидку медичну допомогу 103, якщо є травмовані;
- до приїзду відповідних служб забезпечте охорону прилеглої території, щоб уникнути ураження електричним струмом випадкових перехожих або тварин.
- • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2026 в 11:43;