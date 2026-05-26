Штормовое предупреждение: могут начаться проблемы со светом – что делать

Происшествия 11:43   26.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
В АО «Харьковоблэнерго» напомнили: в регионе объявили штормовое предупреждение. Сильные порывы ветра могут привести к падению деревьев, электроопор и обрыву проводов. 

Поэтому энергетики напомнили, как действовать во время непогоды:

  • не приближайтесь к месту обрыва провода линии электропередачи на расстояние менее восьми метров, ведь можно получить смертельный удар электротоком;
  • позвоните в колл-центр АО «Харьковоблэнерго» и сообщите о повреждениях электросетей: (057) 34-24-413, (067) 23-40-413, (063) 05-40-413, (050) 05-40-413.
  •  в случае необходимости вызовите Службу спасения 101 или скорую медицинскую помощь 103, если травмированы;
  • до приезда соответствующих служб обеспечьте охрану прилегающей территории во избежание поражения электрическим током случайных прохожих или животных.

