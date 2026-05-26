Штормовое предупреждение: могут начаться проблемы со светом – что делать
В АО «Харьковоблэнерго» напомнили: в регионе объявили штормовое предупреждение. Сильные порывы ветра могут привести к падению деревьев, электроопор и обрыву проводов.
Поэтому энергетики напомнили, как действовать во время непогоды:
- не приближайтесь к месту обрыва провода линии электропередачи на расстояние менее восьми метров, ведь можно получить смертельный удар электротоком;
- позвоните в колл-центр АО «Харьковоблэнерго» и сообщите о повреждениях электросетей: (057) 34-24-413, (067) 23-40-413, (063) 05-40-413, (050) 05-40-413.
- в случае необходимости вызовите Службу спасения 101 или скорую медицинскую помощь 103, если травмированы;
- до приезда соответствующих служб обеспечьте охрану прилегающей территории во избежание поражения электрическим током случайных прохожих или животных.
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: плохая погода, світло, свет, Харьков, Энергетики;
- • Дата публикации материала: 26 мая 2026 в 11:43;