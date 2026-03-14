Об опасной погоде предупреждают жителей Харьковщины синоптики

В Региональном центре по гидрометеорологии предупреждают об опасных метеорологически явления, которые ожидаются в Харькове и области завтра, 15 марта.

Днем в Харькове и области будут сильные порывы ветра – до 15 — 20 м/с.

Ввиду этого в Харьковской области ввели первый уровень опасности, желтый.

Напомним, ранее МГ «Объектив» рассказала, какой будет погода в субботу 14 марта. В Харькове ночью температура составит от 1 до 3 градусов мороза, днём — от 12 до 14 тепла. По области ночью термометры будут показывать от 0 до 5 градусов мороза, днем – от 11 до 16 тепла. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.