Какой будет погода в субботу: прогноз по Харькову и области на 14 марта
В субботу, 14 марта, в Харькове и области будет малооблачно.
В Харькове ночью температура составит от 1 до 3 градусов мороза, днём — от 12 до 14 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночью термометры будут показывать от 0 до 5 градусов мороза, днем – от 11 до 16 тепла.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
14 и 15 марта сухая солнечная погода будет преобладать по всей Украине, пишет синоптик Наталья Диденко. В дальнейшем, согласно ее прогнозу, ожидается дальнейшее постепенное понижение температуры воздуха.
Дата публикации материала: 13 марта 2026 в 19:43;