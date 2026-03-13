Какой будет погода в субботу: прогноз по Харькову и области на 14 марта

В субботу, 14 марта, в Харькове и области будет малооблачно.

В Харькове ночью температура составит от 1 до 3 градусов мороза, днём — от 12 до 14 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 0 до 5 градусов мороза, днем – от 11 до 16 тепла.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

14 и 15 марта сухая солнечная погода будет преобладать по всей Украине, пишет синоптик Наталья Диденко. В дальнейшем, согласно ее прогнозу, ожидается дальнейшее постепенное понижение температуры воздуха.