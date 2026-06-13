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Проезд стал более комфортным: ремонт моста под Харьковом – на финишной прямой

Общество 15:13   13.06.2026
Виктория Яковенко
Проезд стал более комфортным: ремонт моста под Харьковом – на финишной прямой Фото: Александр Гололобов

Завершается восстановление дорожного покрытия на мосту через окружную дорогу на въезде в Малоданиловскую громаду со стороны Харькова, сообщает начальник громады Александр Гололобов.

«Благодаря проведенным работам проезд по этому участку стал более комфортным для водителей и пассажиров. В ближайшее время будет нанесена дорожная разметка, что сделает движение еще более безопасным», — отметил Гололобов.

ремонт моста под Харьковом
Фото: Александр Гололобов
ремонт моста под Харьковом
Фото: Александр Гололобов
ремонт моста под Харьковом
Фото: Александр Гололобов
ремонт моста под Харьковом
Фото: Александр Гололобов

Напомним, в ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщали, что из-за аварийности водопропускной трубы временно остановили движение на трассе Шевченково – Балаклея – Первомайский – Кегичевка. Объехать закрытый участок можно по дорогам местного значения: С212220 «Подъезд к селу Кисели» (2,2 км); С212203 «Каменка – Кисели» (7,3 км).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 июня 2026 в 15:13;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завершается восстановление дорожного покрытия на мосту через окружную дорогу на въезде в Малоданиловскую громаду со стороны Харькова".