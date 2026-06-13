Проезд стал более комфортным: ремонт моста под Харьковом – на финишной прямой
Фото: Александр Гололобов
Завершается восстановление дорожного покрытия на мосту через окружную дорогу на въезде в Малоданиловскую громаду со стороны Харькова, сообщает начальник громады Александр Гололобов.
«Благодаря проведенным работам проезд по этому участку стал более комфортным для водителей и пассажиров. В ближайшее время будет нанесена дорожная разметка, что сделает движение еще более безопасным», — отметил Гололобов.
Напомним, в ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщали, что из-за аварийности водопропускной трубы временно остановили движение на трассе Шевченково – Балаклея – Первомайский – Кегичевка. Объехать закрытый участок можно по дорогам местного значения: С212220 «Подъезд к селу Кисели» (2,2 км); С212203 «Каменка – Кисели» (7,3 км).
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: малоданиловская громада, мост, новости Харькова, ремонт;
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2026 в 15:13;