Проїзд став комфортнішим: ремонт мосту під Харковом – на фінішній прямій
Фото: Олександр Гололобов
Завершується відновлення дорожнього покриття на мосту через окружну дорогу на в’їзді до Малоданилівської громади з боку Харкова, повідомляє начальник громади Олександр Гололобов.
«Завдяки проведеним роботам проїзд цією ділянкою став значно комфортнішим для водіїв та пасажирів. Найближчим часом буде нанесено дорожню розмітку, що зробить рух ще більш безпечним», – зазначив Гололобов.
Нагадаємо, у ГУ Нацполіції в Харківській області повідомляли, що через аварійність водопропускної труби тимчасово зупинили рух на трасі Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка. Об’їхати закриту ділянку можна дорогами місцевого значення: С212220 «Під’їзд до села Киселі» (2,2 км); С212203 «Кам’янка – Киселі» (7,3 км).
Читайте також: Трасу на Чугуїв планують закрити антидроновими сітками: подробиці від ОВА
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: міст, малоданиловская громада, новини Харкова, ремонт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Проїзд став комфортнішим: ремонт мосту під Харковом – на фінішній прямій», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2026 в 15:13;