Проїзд став комфортнішим: ремонт мосту під Харковом – на фінішній прямій

Завершується відновлення дорожнього покриття на мосту через окружну дорогу на в’їзді до Малоданилівської громади з боку Харкова, повідомляє начальник громади Олександр Гололобов.

«Завдяки проведеним роботам проїзд цією ділянкою став значно комфортнішим для водіїв та пасажирів. Найближчим часом буде нанесено дорожню розмітку, що зробить рух ще більш безпечним», – зазначив Гололобов.

Нагадаємо, у ГУ Нацполіції в Харківській області повідомляли, що через аварійність водопропускної труби тимчасово зупинили рух на трасі Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка. Об’їхати закриту ділянку можна дорогами місцевого значення: С212220 «Під’їзд до села Киселі» (2,2 км); С212203 «Кам’янка – Киселі» (7,3 км).