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Проїзд став комфортнішим: ремонт мосту під Харковом – на фінішній прямій

Суспільство 15:13   13.06.2026
Вікторія Яковенко
Проїзд став комфортнішим: ремонт мосту під Харковом – на фінішній прямій Фото: Олександр Гололобов

Завершується відновлення дорожнього покриття на мосту через окружну дорогу на в’їзді до Малоданилівської громади з боку Харкова, повідомляє начальник громади Олександр Гололобов.

«Завдяки проведеним роботам проїзд цією ділянкою став значно комфортнішим для водіїв та пасажирів. Найближчим часом буде нанесено дорожню розмітку, що зробить рух ще більш безпечним», – зазначив Гололобов.

ремонт моста под Харьковом
Фото: Олександр Гололобов
ремонт моста под Харьковом
Фото: Олександр Гололобов
ремонт моста под Харьковом
Фото: Олександр Гололобов
ремонт моста под Харьковом
Фото: Олександр Гололобов

Нагадаємо, у ГУ Нацполіції в Харківській області повідомляли, що через аварійність водопропускної труби тимчасово зупинили рух на трасі Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка. Об’їхати закриту ділянку можна дорогами місцевого значення: С212220 «Під’їзд до села Киселі» (2,2 км); С212203 «Кам’янка – Киселі» (7,3 км).

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2026 в 15:13;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завершується відновлення дорожнього покриття на мосту через окружну дорогу на в’їзді до Малоданилівської громади з боку Харкова".