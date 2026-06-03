Трасу на Чугуїв планують закрити антидроновими сітками: подробиці від ОВА

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поділився, які напрямки на Харківщині планують захистити антидроновими сітками.

«З приводу закриття антидроновими сітками. Північ, потім Старосалтівський напрямок, маю на увазі окружну, і далі до самого Чугуєва. Тобто це в планах закрити повністю цю дорогу антидроновими сітками. Тому що, знову ж таки, ми працюємо на випередження. Так само напрямок Дергачів, так само інші напрямки. В пріоритеті у нас закрити повністю північ території і далі в бік Чугуєва», – сказав Синєгубов під час брифінгу, передає кореспондентка МГ «Об’єктив».

Він також підкреслив, що напередодні по авто, яке їхало по трасі Київ – Харків – Довжанський у Чугуївському районі, вдарив не FPV-дрон.

«Або «ланцет», або «молния», – сказав начальник ХОВА.

Нагадаємо, 2 червня росіяни вдарили БпЛА по цивільному автомобілю на трасі Київ – Харків – Довжанський у Чугуївському районі, повідомляла Нацполіція. Внаслідок удару пошкоджений автомобіль Skoda Octavia. Двоє чоловіків, які перебували всередині автомобіля, отримали акубаротравми (контузію) та уламкові поранення середнього ступеня важкості.

Також Синєгубов прокоментував заяву обласної Служби відновлення та розвитку інфраструктури. Повідомлялося, що станом на кінець квітня фінансування на влаштування антидронових сіток на державних дорогах Харківщини було відсутнє. Підрядники працювали за власні обігові кошти.

«Не лише Служба відновлення виконує ці роботи. Питання фінансування наше місцеве населення фактично турбувати не повинно. Це завдання держави забезпечити виконання робіт, перш за все, і наше завдання. Як, хто буде розраховуватися з підрядними організаціями, я думаю, що профільне міністерство розберуться точно», – зазначив Синєгубов.