“Жодної копійки”: антидронові сітки на Харківщині монтують без фінансування

Фінансування на влаштування антидронових сіток на державних дорогах Харківщини наразі відсутнє. Підрядники, які встановлюють конструкції, працюють за власні обігові кошти, розповів МГ “Об’єктив” заступник начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури в області Сергій Радченко.

Він зазначив, що антидроновий захист влаштовують на найважливіших логістичних маршрутах, якими здійснюється евакуація населення, перевезення гуманітарних вантажів та постачання на фронт. Питання фінансування цих робіт, за його словами, потребує вирішення на рівні Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Минулого року, за словами Радченка, на антидронові сітки було виділено близько 70 мільйонів гривень.

“У цьому році жодної копійки, на жаль, не виділено. Це, на мій погляд, дуже погано, тому що антидроновий захист дуже важливий для прикриття руху як цивільних, евакуації, підвозу вантажів, так і для наших військових”, — зазначив посадовець.

У влаштуванні антидронових сіток задіяні п’ять підрядних організацій. Рекомендації щодо технологій надали військові, роботи виконують відповідно до їхніх документів.

Цієї зими на Харківщині демонтували частину антидронових сіток, які провисли через крижані дощі та були пошкоджені негабаритним транспортом. За словами Радченка, наразі відновили майже всі ці ділянки, проте конструкції продовжують руйнуватися через ДТП.

“Ми зараз посилюємо конструкції, враховуючи досвід минулої зими, щоб більше такого не повторювалось“, – запевнив заступник начальника й уточнив, що контроль за перевезенням негабаритних вантажів — це компетенція поліції.

На питання, чи були вже звернення щодо встановлення сіток на в’їздах у Харків з півночі, посадовець відповів, що ні.