“Жодної копійки”: антидронові сітки на Харківщині монтують без фінансування
Фінансування на влаштування антидронових сіток на державних дорогах Харківщини наразі відсутнє. Підрядники, які встановлюють конструкції, працюють за власні обігові кошти, розповів МГ “Об’єктив” заступник начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури в області Сергій Радченко.
Він зазначив, що антидроновий захист влаштовують на найважливіших логістичних маршрутах, якими здійснюється евакуація населення, перевезення гуманітарних вантажів та постачання на фронт. Питання фінансування цих робіт, за його словами, потребує вирішення на рівні Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.
Минулого року, за словами Радченка, на антидронові сітки було виділено близько 70 мільйонів гривень.
“У цьому році жодної копійки, на жаль, не виділено. Це, на мій погляд, дуже погано, тому що антидроновий захист дуже важливий для прикриття руху як цивільних, евакуації, підвозу вантажів, так і для наших військових”, — зазначив посадовець.
У влаштуванні антидронових сіток задіяні п’ять підрядних організацій. Рекомендації щодо технологій надали військові, роботи виконують відповідно до їхніх документів.
Цієї зими на Харківщині демонтували частину антидронових сіток, які провисли через крижані дощі та були пошкоджені негабаритним транспортом. За словами Радченка, наразі відновили майже всі ці ділянки, проте конструкції продовжують руйнуватися через ДТП.
“Ми зараз посилюємо конструкції, враховуючи досвід минулої зими, щоб більше такого не повторювалось“, – запевнив заступник начальника й уточнив, що контроль за перевезенням негабаритних вантажів — це компетенція поліції.
На питання, чи були вже звернення щодо встановлення сіток на в’їздах у Харків з півночі, посадовець відповів, що ні.
Новини за темою:
Категорії: Оригінально, Харків; Теги: автодороги, антидроновые сетки, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «“Жодної копійки”: антидронові сітки на Харківщині монтують без фінансування», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2026 в 20:29;