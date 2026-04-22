«Ни копейки»: антидроновые сетки на Харьковщине монтируют без финансирования
Финансирование на устройство антидроновых сеток на государственных дорогах Харьковщины в настоящее время отсутствует. Подрядчики, устанавливающие конструкции, работают за собственные оборотные средства, рассказал МГ «Объектив» замначальника Службы восстановления и развития инфраструктуры в области Сергей Радченко.
Он отметил, что антидроновую защиту устраивают на важнейших логистических маршрутах, по которым осуществляется эвакуация населения, перевозка гуманитарных грузов и снабжение фронта. Вопрос финансирования этих работ, по его словам, требует решения на уровне Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.
В минувшем году, по словам Радченко, на антидроновые сетки было выделено около 70 миллионов гривен.
«В этом году ни копейки, к сожалению, не выделено. Это, на мой взгляд, очень плохо, потому что антидроновая защита очень важна для прикрытия движения как гражданских, эвакуации, подвоза грузов, так и для наших военных», — отметил чиновник.
В установке антидроновых сеток задействованы пять подрядных организаций. Рекомендации по технологиям предоставили военные, работы выполняют в соответствии с их документами.
Этой зимой на Харьковщине демонтировали часть антидроновых сеток, которые провисли из-за ледяных дождей и были повреждены негабаритным транспортом. По словам Радченко, сейчас восстановили почти все эти участки, однако конструкции продолжают разрушаться из-за ДТП.
«Мы сейчас усиливаем конструкции, учитывая опыт прошлой зимы, чтобы больше такого не повторялось», — заверил замначальника и уточнил, что контроль за перевозкой негабаритных грузов — это компетенция полиции.
На вопрос, были ли уже обращения по установке сеток на въездах в Харьков с севера, чиновник ответил, что нет.
Читайте также: Антидроновые сетки не способны защитить Харьков от БпЛА россиян – Терехов
Новости по теме:
- Теги: автодороги, антидроновые сетки, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: ««Ни копейки»: антидроновые сетки на Харьковщине монтируют без финансирования», то посмотрите больше в разделе Оригинально на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 22 апреля 2026 в 20:29;