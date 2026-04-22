«Ни копейки»: антидроновые сетки на Харьковщине монтируют без финансирования

Финансирование на устройство антидроновых сеток на государственных дорогах Харьковщины в настоящее время отсутствует. Подрядчики, устанавливающие конструкции, работают за собственные оборотные средства, рассказал МГ «Объектив» замначальника Службы восстановления и развития инфраструктуры в области Сергей Радченко.

Он отметил, что антидроновую защиту устраивают на важнейших логистических маршрутах, по которым осуществляется эвакуация населения, перевозка гуманитарных грузов и снабжение фронта. Вопрос финансирования этих работ, по его словам, требует решения на уровне Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

В минувшем году, по словам Радченко, на антидроновые сетки было выделено около 70 миллионов гривен.

«В этом году ни копейки, к сожалению, не выделено. Это, на мой взгляд, очень плохо, потому что антидроновая защита очень важна для прикрытия движения как гражданских, эвакуации, подвоза грузов, так и для наших военных», — отметил чиновник.

В установке антидроновых сеток задействованы пять подрядных организаций. Рекомендации по технологиям предоставили военные, работы выполняют в соответствии с их документами.

Этой зимой на Харьковщине демонтировали часть антидроновых сеток, которые провисли из-за ледяных дождей и были повреждены негабаритным транспортом. По словам Радченко, сейчас восстановили почти все эти участки, однако конструкции продолжают разрушаться из-за ДТП.

«Мы сейчас усиливаем конструкции, учитывая опыт прошлой зимы, чтобы больше такого не повторялось», — заверил замначальника и уточнил, что контроль за перевозкой негабаритных грузов — это компетенция полиции.

На вопрос, были ли уже обращения по установке сеток на въездах в Харьков с севера, чиновник ответил, что нет.