Антидроновые сетки не способны защитить Харьков от дронов россиян – Терехов
Скриншот
Об этом мэр Харькова Игорь Терехов заявил 14 апреля в эфире национального телемарафона.
«Антидроновые сетки не будут панацеей для Харькова. Город обстреливают «Шахедами», управляемыми авиабомбами и баллистикой, и ни одна такая сетка не способна остановить эти виды вооружения», – отметил мэр.
Он подчеркнул, что дроны-камикадзе «Ланцет», от которых антидроновые сетки могут защитить, россияне используют преимущественно возле линии фронта. В Харькове же такие случаи единичные.
Игорь Терехов поблагодарил украинских защитников противовоздушной обороны за их работу. Именно благодаря ПВО удается избегать значительно большего количества попаданий по городу, что позволяет Харькову жить и работать, подчеркнул Терехов.
Читайте также: «Антидроновые сетки на Северной Салтовке в Харькове – это бред» — Ярославский
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: антидроновые сетки, БПЛА, дрон, Игорь Терехов, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Антидроновые сетки не способны защитить Харьков от дронов россиян – Терехов», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 14 апреля 2026 в 20:55;