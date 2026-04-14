Антидроновые сетки не способны защитить Харьков от дронов россиян – Терехов

Общество 20:55   14.04.2026
Оксана Якушко
Об этом мэр Харькова Игорь Терехов заявил 14 апреля в эфире национального телемарафона. 

«Антидроновые сетки не будут панацеей для Харькова. Город обстреливают «Шахедами», управляемыми авиабомбами и баллистикой, и ни одна такая сетка не способна остановить эти виды вооружения», – отметил мэр.

Он подчеркнул, что дроны-камикадзе «Ланцет», от которых антидроновые сетки могут защитить, россияне используют преимущественно возле линии фронта. В Харькове же такие случаи единичные.

Игорь Терехов поблагодарил украинских защитников противовоздушной обороны за их работу. Именно благодаря ПВО удается избегать значительно большего количества попаданий по городу, что позволяет Харькову жить и работать, подчеркнул Терехов.

Читайте также: «Антидроновые сетки на Северной Салтовке в Харькове – это бред» — Ярославский

Удар по дамбе в Печенегах: момент «прилета», в каком состоянии сооружение
14.04.2026, 15:27
Новости Харькова – главное 14 апреля: взрывы, дефицит крови, удар по дамбе
14.04.2026, 18:20
Взрывы вновь звучат в Харькове 14 апреля, есть пострадавшие (дополнено)
14.04.2026, 11:05
В Харькове создают цифрового двойника города: зачем он нужен (видео)
14.04.2026, 20:43
Дождь и сильный ветер. Прогноз погоды на 15 апреля в Харькове и области
14.04.2026, 20:03
Серия взрывов в Харькове — россияне атаковали город КАБами
14.04.2026, 21:35

  • • Дата публикации материала: 14 апреля 2026 в 20:55;

