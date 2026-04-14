Антидроновые сетки не способны защитить Харьков от дронов россиян – Терехов

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов заявил 14 апреля в эфире национального телемарафона.

«Антидроновые сетки не будут панацеей для Харькова. Город обстреливают «Шахедами», управляемыми авиабомбами и баллистикой, и ни одна такая сетка не способна остановить эти виды вооружения», – отметил мэр.

Он подчеркнул, что дроны-камикадзе «Ланцет», от которых антидроновые сетки могут защитить, россияне используют преимущественно возле линии фронта. В Харькове же такие случаи единичные.

Игорь Терехов поблагодарил украинских защитников противовоздушной обороны за их работу. Именно благодаря ПВО удается избегать значительно большего количества попаданий по городу, что позволяет Харькову жить и работать, подчеркнул Терехов.