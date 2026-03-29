Все в мире сейчас работают над лазерным оружием, и Украина тоже – Ярославский

Почему антидроновые сетки на околице Харькова не смогут защитить горожан, как противостоять атакам по железной дороге, почему РЭБ на «скорых» спустя три месяца будет не эффективнее Библии, какой род современных войск родился во время этой войны, какой из БпЛА россиян сейчас наиболее опасный, в интервью МГ «Объектив» рассказал Денис Ярославский, офицер командования штурмовых войск ВСУ.

«Антидроновые сетки на Северной Салтовке – это бред»

— FPV-дроны уже долетают до Харькова, местные власти не исключают, что придется затянуть антидроновыми сетками не только окружную, но и северные районы, а именно Северную Салтовку. Это сможет обезопасить жителей от ударов FPV-дронов?

– Это невозможно. Периметр города со стороны Белгородского направления очень велик, затянуть все сетками – невозможно. Какова должна быть высота этих сеток? Эта идея заранее обречена на провал. Дроны могут перелетать эту сетку, а как затянуть все 9-этажки и 16-этажки на Северной Салтовке? Но если мы будем правильно выстраивать систему противодроновой обороны, то защитить людей возможно. В большинстве случаев долетают дроны на оптоволокне, хотя и на частотах тоже. Просто оптоволокно более опасно с точки зрения перехвата средствами подавления радиосвязи, поэтому враг их и использует.

– Какую максимальную дальность преодолевают теперь FPV-дроны?

– Надо понимать, что сегодня они летают на расстояние 30 км. Если вы просто берете DeepStateMap, хотя там специально с ошибками все отображено, линию фронта и калькулятор и просто просчитываете, сколько от линии фронта до окружной дороги. И понимаете, что эти 30 км легко может дрон преодолеть. Это наша угроза сегодня. Сетки – нет. Сетками можно обтягивать только блокпосты или какие-то объекты критической инфраструктуры, а у нас их нет на Северной Салтовке. Протидроновую оборону, дрону-перехватчики – это нужно делать, у нас есть рецепт, и я надеюсь, он будет применен максимально качественно.

В мире нет ни одной неуязвимой системы ПВО

– Чем вообще можно останавливать FPV-дроны над Харьковом? Я читала о сеткометах, но они же только вблизи работают.

— Да, сеткометы – это для мобильных групп, для пехоты на боевом выходе, у них должен быть обязательно с собой дробовик. И ситкомет не помешал бы, это единственный шанс на спасение. Ну, и переносной РЭБ какой-то, хотя все уже летают на оптоволокне над линией фронта. Если дрон без оптоволокна, его мобильные группы могут приземлить средствами РЭБ. У нас есть сканеры пассивного мониторинга боевого пространства, мы можем наблюдать. Это не секрет, потому что у россиян они тоже есть. У нас есть радары, которые видят все, что происходит в полете, то есть, мы можем «глушить». А дроны на оптоволокне, надо просто перехватывать физически, обрезая оптоволокно. Это такая постоянная работа.

— Чья система ПВО в мире может защитить от дронов?

— Любая система ПВО неспособна на 100% защитить. Дроны залетают даже на современные американские базы. Казалось бы, это невозможно, но, как видим, нет. И мы долетаем до России. Хотя там очень серьезная система эшелонированной противовоздушной обороны всех уровней. Но ведь мы долетаем. То есть идея, что ПВО можно защитить на 100% – это миф. Но минимизировать и защитить наиболее важные объекты можно.

РЕБы для скорых нужно будет доукомплектовывать каждые три месяца

– Машины скорой помощи Харьковщины планируют на 100% оборудовать средствами РЭБ. Об этом заявил начальник ХОВА Олег Синегубов. Ведь россияне фактически устроили охоту на скорые. Насколько это средство действенно?

– Да, РЭБ может помочь, но если дрон не на оптоволокне, как «ждун». Сейчас немало дронов-«ждунов»: это FPV-дроны с элементами солнечного питания или другими элементами в пассивном режиме ожидания, садящихся где-то у трассы или на дерево. И любая проезжающая машина может активизировать их. Этих «ждунов» полно. А нормальный переносной РЭБ, который можно установить на машине, стоит около полумиллиона гривен. Но через три месяца максимум Библия – лучшая панацея, чем этот РЭБ, потому что уже не эффективный, ведь частоты в РЭБ постоянно меняются.

– Эти частоты можно перенастроить?

– Конечно, можно, но перенастроить, доукомплектовать – это все деньги. Кто будет постоянно их обновлять? Кто будет тратить на это деньги? У нас не все военные выезжают с РЭБами, потому что не у всех они есть. Я не люблю пустые слова.

Железную дорогу и поезда защитят только комплексы против «шахедов»

– Как можно защитить поезда от «шахедов»? Теми же РЕБами или это не поможет?

– Мобильные огневые точки, РЭБы – должен быть комплекс против «шахедов», только он работает. Мы не можем перекрыть всю линию, но у нас есть оборона из трех слоев. Есть внешний слой обороны, мониторящий всю полосу боевого столкновения. Есть потенциальные направления, откуда могут «шахеды» лететь. Мы должны их перекрывать локальными внутренними системами того же РЭБ и обороны, которые есть в ОТГ, областных администрациях.

— А что делать с железнодорожным полотном?

— Есть локальные мобильные огневые группы, которые должны перехватывать и прикрывать периметры вдоль железной дороги. Только так. Ну вы же понимаете, сколько километров железных дорог у нас есть по тому же Харьковскому, Полтавскому направлению и другим. Остановить это можно только комплексно.

Стая дронов на искусственном интеллекте беззащитна перед РЭБ

– 2025 год и первые месяцы текущего показали, как изменилась война. Местные власти в прифронтовых городах изменили подход к безопасности – к военным больше прислушиваются? Или все как было?

– Прислушиваются, конечно. Но многие продолжают строить дороги и никому не нужны админздания в прифронтовых городах. Вместо того, чтобы инвестировать максимально в антидроновое ПВО, РЕБы. Если кто-то посчитает, сколько денег потратили не на противовоздушную оборону, а на восстановление повторно уничтоженных объектов гражданской инфраструктуры, то мы все сделаем выводы, нужно ли это было вообще.

– Не так давно зафиксировали первые удары дронов с искусственным интеллектом. Чем опасна стая этих дронов?

— Стая дронов на сегодня – это реальная история где-то на полигонах или в странах, где средства РЭБ не используют. Когда включают РЭБ, эти дроны становятся дезориентированными, у них нет общения между собой, они не могут управлять другими. То есть, это все работает пока в идеальных условиях. Но когда идут боевые действия, а сейчас конкуренция средств радиоэлектронной борьбы просто безумная, то ничего не работает, искусственный интеллект нуждается в коннекте, соединении, сети.

– То есть пока не все так плохо?

– Но искусственный интеллект учится, и это лишь вопрос времени, когда он будет выбирать сам приоритет, моделировать поражение, тактику применения средств. Я считаю, полгода – и этот вопрос уже будет отшлифован. Мир двигается семимильными шагами в этом направлении.

Дроны-перехватчики – новый род войска, родившийся в войне

— Дроны-перехватчики сбивают немало целей, усиливая традиционную ПВО. Сейчас на передовой используют украинские Sting, «Молния», P1-SUN, «Тарас+», LITAVR. Есть также американский Merops, разработанный совместно с украинской командой – его сейчас интегрируют страны НАТО в свои системы. А для защиты гражданской территории используют дроны-перехватчики?

— Дроны-перехватчики – это сегодня новый род войск. У нас есть ПВО, отвечающее за стратосферу, за баллистику. Есть ПВО, родившееся в этой войне – противодроновое ПВО, потому что раньше дроны так не использовали. Это особый подход, специальная подготовка пилотов, операторов, отдельная математика боя. Это действительно должно стать отдельной военной наукой. И да, мы сейчас работаем в догонялки. Россия что-то придумывает, условные «шахеды», модернизирует их, мы придумываем противодействие этому. Но сегодня РФ уже выпустила «Герань-5», летящую не так, как «Герань-2» или «Герань-3». Пятая версия летите меньше – 600 км, но на реактивной тяге, потому несет с собой 90 кг боевой нагрузки.

— Какова типичная скорость у «Герани-5»?

— 600 км/ч летит – это уже недостижимо для всех наших противовоздушных дронов. Наши дроны могут идти только на баллистическом сближении, а догнать не могут. Если мы не догоняем реактивную тягу, должны использовать другие средства противодействия, такие как малые ракетные комплексы, потому что только они могут сбивать. Россияне продолжат использовать «Герань-2» и «Герань-3». Мы должны работать в комплексе, если этого не делать, то получим историю, как в Арабских Эмиратах, где шахеды сбивали с Patriot по 2 миллиона за выстрел и опустошили свои запасы за три дня так, как Украина не опустошила за четыре года.

«Все в мире сейчас работают над лазерным оружием»

— Что вы скажете по поводу лазерного оружия? Израильская армия в начале марта впервые применила в реальном бою системы лазерного перехвата Iron Beam против дронов террористов Хезболлы. Австралийская компания Electro Optical Systems недавно получила контракт на производство лазерного оружия для Нидерландов на $85 миллионов. Насколько это эффективное оружие?

– Это крутая штука. Все страны сейчас работают, и Украина тоже над этим. У нас есть институты, которые это разрабатывают, но все еще не на той стадии, чтобы можно было использовать – не хватает собственных мощностей и денег, чтобы эффективно разработать. Больше пиара. Но это орудие будущего.

— Верно ли, что разрушающее действие лазера могут существенно уменьшать дождь, туман или пыль в атмосфере?

– Да, давайте не забывать об условиях, при которых может работать лазер. Если туман, погодные условия не позволят, он просто не будет бить, не рассечет тот же туман. И есть определенные технологические возможности собственно лазера: все зависит от пучка и мощности, которую он может выдавать. У нас сейчас идет промежуточная стадия войны между четвертым и пятым поколением. Следующее поколение войн, через 5-7 лет, будет совсем другим, и оно будет уже в космосе. Буквально через пять лет вы увидите звездные бои в стратосфере.