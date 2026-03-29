Об опасной погоде в Харькове и области предупреждают синоптики – что ожидается
В Региональном центре по гидрометеорологии сообщили, что сегодня, 29 марта, в Харьковской области ожидаются опасные метеорологические явления.
Так утром 29 марта по городу и области будет туман, видимость 200 – 500 метров, передают синоптики.
Водителей и пешеходов призвали быть внимательными и осторожными на дорогах. Также в регионе объявили первый, желтый уровень опасности.
Ранее МГ «Объектив» также сообщала прогноз погоды на 29 марта. Согласно данным Регионального центра по гидрометеорологии, в Харькове 29 марта будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не предвидят. Температура воздуха днем 16 – 18° тепла. В области — похожая картина. Облачно с прояснениями, без существенных осадков и слабый туман. Температура воздуха днем 14 — 19° тепла.
- • Дата публикации материала: 29 марта 2026 в 09:24;