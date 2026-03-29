Про небезпечну погоду в Харкові й області попереджають синоптики

Погода 09:24   29.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Регіональному центрі з гідрометеорології повідомили, що сьогодні, 29 березня, в Харківській області очікуються небезпечні метеорологічні явища.

Так вранці 29 березня у місті і області буде туман, видимість 200 – 500 метрів, передають синоптики.

Водіїв та пішоходів закликали бути уважними та обережними на дорогах. Також у регіоні оголосили перший, жовтий рівень небезпеки.

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла прогноз погоди на 29 березня. За даними Регіонального центру з гідрометеорології, у Харкові 29 березня буде хмарно із проясненнями. Суттєвих опадів не передбачають. Температура повітря вдень 16 – 18° тепла. В області схожа картина. Мінлива хмарність, без істотних опадів і слабкий туман. Температура повітря вдень 14 – 19 ° тепла.

Читайте також: ДСНС: 90-річна жінка постраждала від удару БпЛА на Куп’янщині

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Про небезпечну погоду в Харкові й області попереджають синоптики
Про небезпечну погоду в Харкові й області попереджають синоптики
29.03.2026, 09:24
ДСНС: 90-річна жінка постраждала від удару БпЛА на Куп’янщині
ДСНС: 90-річна жінка постраждала від удару БпЛА на Куп’янщині
29.03.2026, 08:55
Новини Харкова — головне за 29 березня: ситуація на фронті, постраждалі
Новини Харкова — головне за 29 березня: ситуація на фронті, постраждалі
29.03.2026, 10:06
Синєгубов розповів про наслідки ударів по регіону: є постраждалі
Синєгубов розповів про наслідки ударів по регіону: є постраждалі
29.03.2026, 08:40
Де наступав ворог на Харківщині – дані Генштабу
Де наступав ворог на Харківщині – дані Генштабу
29.03.2026, 08:15
Сьогодні 29 березня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 29 березня 2026: яке свято та день в історії
29.03.2026, 06:00

Новини за темою:

20.03.2026
У суботу буде небезпечно: жителів Харківщини попередили про шквали
18.03.2026
У четвер в Харкові та області буде небезпечно: попередження синоптиків
17.02.2026
Сніг, дощ і сильний вітер: жителів Харківщини попередили про небезпечну погоду
14.02.2026
Жителів Харкова та області знову попередили про небезпечну погоду
13.02.2026
Небезпечна погода: про що попередили синоптики жителів Харкова та області


  • • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2026 в 09:24;

