Про небезпечну погоду в Харкові й області попереджають синоптики
У Регіональному центрі з гідрометеорології повідомили, що сьогодні, 29 березня, в Харківській області очікуються небезпечні метеорологічні явища.
Так вранці 29 березня у місті і області буде туман, видимість 200 – 500 метрів, передають синоптики.
Водіїв та пішоходів закликали бути уважними та обережними на дорогах. Також у регіоні оголосили перший, жовтий рівень небезпеки.
Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла прогноз погоди на 29 березня. За даними Регіонального центру з гідрометеорології, у Харкові 29 березня буде хмарно із проясненнями. Суттєвих опадів не передбачають. Температура повітря вдень 16 – 18° тепла. В області схожа картина. Мінлива хмарність, без істотних опадів і слабкий туман. Температура повітря вдень 14 – 19 ° тепла.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Україна, Харків; Теги: опасная погода, погода, прогноз погоды, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Про небезпечну погоду в Харкові й області попереджають синоптики», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2026 в 09:24;