Про небезпечну погоду в Харкові й області попереджають синоптики

У Регіональному центрі з гідрометеорології повідомили, що сьогодні, 29 березня, в Харківській області очікуються небезпечні метеорологічні явища.

Так вранці 29 березня у місті і області буде туман, видимість 200 – 500 метрів, передають синоптики.

Водіїв та пішоходів закликали бути уважними та обережними на дорогах. Також у регіоні оголосили перший, жовтий рівень небезпеки.

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла прогноз погоди на 29 березня. За даними Регіонального центру з гідрометеорології, у Харкові 29 березня буде хмарно із проясненнями. Суттєвих опадів не передбачають. Температура повітря вдень 16 – 18° тепла. В області схожа картина. Мінлива хмарність, без істотних опадів і слабкий туман. Температура повітря вдень 14 – 19 ° тепла.