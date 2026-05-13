ХОДА віддала ліс фірмі для рекреації: за кілька років там виявили будинки
На Харківщині прокуратура через суд вимагає повернути державі землю лісового фонду площею 3,2 га. Ділянку, яку ХОДА у 2013 році надала підприємству для рекреаційних цілей, використали не за призначенням: замість місця відпочинку там збудували два капітальні будинки та обнесли їх парканом.
Лісова ділянка знаходиться у постійному користуванні Жовтневого надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України», повідомили в обласній прокуратурі.
У листопаді 2013 року на підставі розпорядження ХОДА держлісгосп та ТОВ уклали договір про надання вказаної ділянки для рекреаційних цілей у довгострокове тимчасове користування.
“Попри обмеження, встановлені законодавством та умовами угоди, підприємство облаштувало по периметру ділянки залізобетонний паркан та майже завершило зведення двох капітальних будинків загальною площею понад 600 квадратних метрів. Порушення під час перевірки виявила державна лісова охорона”, – розповіли у відомстві.
Прокуратура звернулася до суду з позовом в інтересах держави до підприємства з вимогою розірвати договір довгострокового тимчасового користування лісовою ділянкою та зобов’язати відповідача повернути її у відання держави. Провадження у справі вже відкрито. Триває судовий розгляд.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у Харківській області правоохоронці через суд повернули громаді землі, які незаконно опинилися в приватних руках під виглядом передачі ветеранам АТО.
Читайте також: Вимагав хабар за “спокій”: підозра посадовцю Держгеокадастру на Харківщині
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: земля, ліс, новини Харкова, суд, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «ХОДА віддала ліс фірмі для рекреації: за кілька років там виявили будинки», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2026 в 17:42;