ХОДА віддала ліс фірмі для рекреації: за кілька років там виявили будинки

Суспільство 17:42   13.05.2026
Олена Нагорна
На Харківщині прокуратура через суд вимагає повернути державі землю лісового фонду площею 3,2 га. Ділянку, яку ХОДА у 2013 році надала підприємству для рекреаційних цілей, використали не за призначенням: замість місця відпочинку там збудували два капітальні будинки та обнесли їх парканом.

Лісова ділянка знаходиться у постійному користуванні Жовтневого надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України», повідомили в обласній прокуратурі.

У листопаді 2013 року на підставі розпорядження ХОДА держлісгосп та ТОВ уклали договір про надання вказаної ділянки для рекреаційних цілей у довгострокове тимчасове користування.

“Попри обмеження, встановлені законодавством та умовами угоди, підприємство облаштувало по периметру ділянки залізобетонний паркан та майже завершило зведення двох капітальних будинків загальною площею понад 600 квадратних метрів. Порушення під час перевірки виявила державна лісова охорона”, – розповіли у відомстві. 

Прокуратура звернулася до суду з позовом в інтересах держави до підприємства з вимогою розірвати договір довгострокового тимчасового користування лісовою ділянкою та зобов’язати відповідача повернути її у відання держави. Провадження у справі вже відкрито. Триває судовий розгляд.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у Харківській області правоохоронці через суд повернули громаді землі, які незаконно опинилися в приватних руках під виглядом передачі ветеранам АТО.

Читайте також: Вимагав хабар за “спокій”: підозра посадовцю Держгеокадастру на Харківщині

  • • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2026 в 17:42;

