Вимагав хабар за “спокій”: підозра посадовцю Держгеокадастру на Харківщині

Правоохоронці вважають, що чиновник Головного управління Держгеокадастру у Харківській області тиснув на аграрія і вимагав гроші за подальший «спокій» у роботі.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що початку березня фігурант почав створювати штучні перешкоди для діяльності директора агропідприємства.

«Попри діючий мораторій на проведення планових і позапланових заходів контролю під час воєнного стану, фірму аграрія було додано до офіційного списку планових перевірок, розміщеного у відкритому доступі», – зазначили правоохоронці.

Дізнавшись про це, підприємець звернувся до посадовця для уточнення обставин здійснення процедури. Натомість службовець вимагав у нього 300 тис. гривень — за цю суму обіцяв організувати «формальну» перевірку без виявлення реальних порушень, встановили у прокуратурі.

«Під час особистої зустрічі він схиляв підприємця подати заяву про проведення позапланової перевірки «за власним бажанням». Такий фіктивний аудит мав стати для агрофірми «абонементом» від подальших ревізій строком на 3 роки. У разі відмови, посадовець погрожував втручанням правоохоронних органів та «серйозними наслідками». Усвідомлюючи, що діяльність фірми може бути заблокована, директор агропідприємства був вимушений погодитися на висунуті умови», – повідомляють правоохоронці.

Слідство встановило: у квітні фігурант у приміщенні Держгеокадастру одержав першу частину хабаря у розмірі 100 тис. гривень. Потім підприємець подав заяву на проведення перевірки, як того вимагав чиновник.

«Під час телефонних розмов посадовець погодив дату проведення ревізії та перелік порушень, які мали потрапити до офіційного акта. На початку травня службовець підписав і передав документи за результатами перевірки, підтвердивши виконання своєї частини домовленості. 11 травня правоохоронці затримали чиновника під час отримання другого траншу — 200 тис. гривень», – йдеться у повідомленні.

Чиновнику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (одержання службовою особою неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди), зазначив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Слідство триває – перевіряється причетність інших посадовців обласного Держгеокадастру до вчинення злочину.