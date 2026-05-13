Ранні овочі подорожчали за рік на 20%: ціни в Харкові
Фото: Харківська міськрада
У Харкові проаналізували ціни на свіжі овочі.
Як повідомили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку ХМР, порівняно з березнем у магазинах і на ринках міста подешевшали огірки та редис (-50%), помідори (-15%) і капуста (-36%).
- Сьогодні ціни на ранню капусту становлять у середньому 55-65 грн/кг
- на молоду картоплю – 60-150 грн/кг
- на огірки – 80-110 грн/кг
- на червоні помідори – 120-180 грн/кг
- на редис – 55-70 грн/кг
- на полуницю – 250-300 грн/кг.
«Порівняно з травнем 2025 року ранні овочі коштують у середньому на 10-20% дорожче», – пишуть у мерії.
Нагадаємо, раніше у департаменті адміністративних послуг і споживчого ринку порівняли ціни з торішніми на розсаду та зробили висновок, що вони в середньому зросли на 20-30%.
Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2026 в 13:13;