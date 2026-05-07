За якими цінами продають розсаду квітів і овочів у Харкові

У Департаменті адміністративних послуг і споживчого ринку порівняли ціни з торішніми на розсаду та зробили висновок, що вони в середньому зросли на 20-30%, повідомляє Харківська міськрада.

Розсаду томатів, солодкого перцю та баклажанів можна придбати за ціною від 60 грн за 10 штуку, капусти – від 40 грн за 10 штуку, повідомили у Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку. Вартість розсади огірків стартує від 30 грн за штуку, гострого перцю – від 15 грн, полуниці – від 10 до 30 грн залежно від сорту.

Щодо квітів, то саджанці однорічних квітів, зокрема петуній, чорнобривців, віол і маргариток продають за ціною від 20 грн за шт.

Вартість троянд стартує від 120 грн, гортензій – від 150 грн, лаванди – від 90 грн.