Live

За якими цінами продають розсаду квітів і овочів у Харкові

Суспільство 18:40   07.05.2026
За якими цінами продають розсаду квітів і овочів у Харкові

У Департаменті адміністративних послуг і споживчого ринку порівняли ціни з торішніми на розсаду та зробили висновок, що вони в середньому зросли на 20-30%, повідомляє Харківська міськрада.

Розсаду томатів, солодкого перцю та баклажанів можна придбати за ціною від 60 грн за 10 штуку, капусти – від 40 грн за 10 штуку, повідомили у Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку. Вартість розсади огірків стартує від 30 грн за штуку, гострого перцю – від 15 грн, полуниці – від 10 до 30 грн залежно від сорту.

Щодо квітів, то саджанці однорічних квітів, зокрема петуній, чорнобривців, віол і маргариток продають за ціною від 20 грн за шт.

Вартість троянд стартує від 120 грн, гортензій – від 150 грн, лаванди – від 90 грн.

Читайте також: На Харківщині прокинулись головні шкідники – термінове повідомлення ДПСС

Популярно
За якими цінами продають розсаду квітів і овочів у Харкові
За якими цінами продають розсаду квітів і овочів у Харкові
07.05.2026, 18:40
Кому готові платити 50 тисяч: робота в Харкові й області
Кому готові платити 50 тисяч: робота в Харкові й області
07.05.2026, 17:35
Чоловік підірвався під час роботи на городі на Харківщині
Чоловік підірвався під час роботи на городі на Харківщині
07.05.2026, 18:00
“Для мене це дуже неприємно”: Портников висловився про Харків
“Для мене це дуже неприємно”: Портников висловився про Харків
06.05.2026, 11:00
Один бій йде на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
Один бій йде на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
07.05.2026, 16:44
На Харківщині прокинулись головні шкідники – термінове повідомлення ДПСС
На Харківщині прокинулись головні шкідники – термінове повідомлення ДПСС
07.05.2026, 15:21

Новини за темою:

16.04.2026
Сакури, магнолії та тюльпани: що квітне в ботсаду Харкова просто зараз (відео)
15.04.2026
Зеленський звернувся до жителів: що просить не нести на кладовища
09.04.2026
У Харкові – все більше квітів: де висадили тисячі віол (фото)
08.04.2026
Уздовж велодоріжки у Саржиному Яру з’явиться огорожа (фото)
02.04.2026
Тисячі віол у центрі Харкова і новий квітник біля канатної дороги (фото)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «За якими цінами продають розсаду квітів і овочів у Харкові», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2026 в 18:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Департаменті адміністративних послуг і споживчого ринку порівняли ціни з торішніми на розсаду та зробили висновок, що вони зросли на 20-30%, повідомляє Харківська міськрада.".