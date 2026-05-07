«Тільки за ранок у Харкові пошкоджено понад 50 будинків» – Терехов (відео)

Записано 12:59   07.05.2026
Вікторія Яковенко
Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону констатує: у місті важко із самого ранку. Він розповів про наслідки ворожих обстрілів.

«З самого початку було влучання в Холодногірському районі, постраждали багатоповерхові житлові будинки, лікарня. Крім цього, я тільки повернувся з «прильоту». Це був «шахед», який влучив у Новобаварський район поряд з приватними будинками. Один пошкоджений дуже дуже серйозно. Дуже багато руйнацій. Тільки за сьогоднішній ранок у Харкові було пошкоджено понад 50 житлових будинків – це і приватні, і багатоповерхові, вибиті вікна, розтрощені дахи. Постраждали люди. Взагалі ми маємо дев’ять людей, які звернулись за медичною допомогою. Деякі люди зараз перебувають у лікарні», – зазначив мер.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, про ворожий удар по Харкову вранці 7 травня інформував мер Ігор Терехов.

Також вибух чули близько 10:35. БпЛА атакував Новобаварський район. Було відомо про дев’ять постраждалих, серед них – діти. На місці «прильоту» сталася пожежа.

  • • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2026 в 12:59;

