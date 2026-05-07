У лікарні помер поранений внаслідок удару по Мерефі 4 травня

Зросла кількість жертв від ракетного удару, який росіяни завдали по Мерефі 4 травня.

«У лікарні помер поранений 59-річний чоловік. Лікарі зробили все можливе для його порятунку, але травми виявилися надто тяжкими», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, «Іскандером» по Мерефі вдарила російська армія вранці 4 травня. Загинуло семеро людей, ще понад 30 постраждало, повідомила Харківська обласна прокуратура. Серед поранених – дворічний хлопчик, який одержав порізи склом. Ворожа ракета вдарила несподівано дорогою посеред міста. Свідки розповіли: була мертва тиша, а згодом різко вибух. Посипалися вікна, почали лунати крики. У місті пошкоджені будинки, магазини, СТО та автівки. Стан потерпілих – різний. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, четверо – тяжкі, у 12 вибухові травми середньої тяжкості, ще більше людей – із гострою реакцією на стрес. Впродовж дня вони продовжували звертатися до лікарень. У Мереф’янській громаді із 5 травня оголошено триденну жалобу.

У Мереф’янській громаді повідомили імена та вік загиблих.