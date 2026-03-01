Live

До чотирьох зросла кількість жертв на підприємстві у Малинівці на Харківщині

Події 20:31   01.03.2026
Оксана Якушко
До чотирьох зросла кількість жертв на підприємстві у Малинівці на Харківщині

1 березня об 11.55 завершилися аварійно-рятувальні роботи на території цивільного підприємства у селищі Малинівка Чугуївського району.

Про це повідомляє ДСНС у Харківській області.

Підрозділи ДСНС знайшли та деблокували тіла та фрагменти тіл 4 загиблих.

Нагадаємо, у зведенні 20 лютого начальник ХОВА Олег Синєгубов писав, що через «прильоти»  у селищі Малинівка постраждало цивільне підприємство та два автомобілі. Про пожежі там також інформували вранці в облуправлінні ДСНС. 20 лютого виявили тіла трьох загиблих.

Читайте також: Удари 1 березня по Харкову: атака на адмінбудівлю, гуртожиток, є постраждалі

Автор: Оксана Якушко
