До чотирьох зросла кількість жертв на підприємстві у Малинівці на Харківщині
1 березня об 11.55 завершилися аварійно-рятувальні роботи на території цивільного підприємства у селищі Малинівка Чугуївського району.
Про це повідомляє ДСНС у Харківській області.
Підрозділи ДСНС знайшли та деблокували тіла та фрагменти тіл 4 загиблих.
Нагадаємо, у зведенні 20 лютого начальник ХОВА Олег Синєгубов писав, що через «прильоти» у селищі Малинівка постраждало цивільне підприємство та два автомобілі. Про пожежі там також інформували вранці в облуправлінні ДСНС. 20 лютого виявили тіла трьох загиблих.
Читайте також: Удари 1 березня по Харкову: атака на адмінбудівлю, гуртожиток, є постраждалі
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «До чотирьох зросла кількість жертв на підприємстві у Малинівці на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2026 в 20:31;