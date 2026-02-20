Загинули близько сотні свиней, постраждав чоловік: ДСНС про добу на Харківщині

Протягом минулої доби у рятувальників було 44 оперативні виїзди, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Зокрема, співробітники ДСНС загасили сім пожеж, які виникли внаслідок російських обстрілів. Загоряння були в Лозівському, Харківському, Чугуївському районах області, а також Слобідському районі Харкова.

Так у селі Дворічний Кут внаслідок обстрілу РФ спалахнула ферма – постраждав чоловік 1967 року народження, загинули близько сотні свиней. Сільгосппідприємство горіло і в селі Печеніги на Чугуївщині – вирувала пожежа на площі десять квадратних метрів.

“У м. Лозова горіла будівля цеху на території підприємства. У с. Малинівка Чугуївського району на території двох цивільних підприємств горіли дві складські будівлі. У Слобідському районі міста Харкова горіли два автомобілі“, – додали у ДСНС.