Загинули близько сотні свиней, постраждав чоловік: ДСНС про добу на Харківщині
Протягом минулої доби у рятувальників було 44 оперативні виїзди, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.
Зокрема, співробітники ДСНС загасили сім пожеж, які виникли внаслідок російських обстрілів. Загоряння були в Лозівському, Харківському, Чугуївському районах області, а також Слобідському районі Харкова.
Так у селі Дворічний Кут внаслідок обстрілу РФ спалахнула ферма – постраждав чоловік 1967 року народження, загинули близько сотні свиней. Сільгосппідприємство горіло і в селі Печеніги на Чугуївщині – вирувала пожежа на площі десять квадратних метрів.
“У м. Лозова горіла будівля цеху на території підприємства. У с. Малинівка Чугуївського району на території двох цивільних підприємств горіли дві складські будівлі. У Слобідському районі міста Харкова горіли два автомобілі“, – додали у ДСНС.
Читайте також: Сьогодні вранці росіяни вдарили ракетою по Слобідському району
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: займання, обстрелы РФ, пожежа, Харків, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Загинули близько сотні свиней, постраждав чоловік: ДСНС про добу на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2026 в 08:32;