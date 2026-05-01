Увечері через атаку БпЛА на Чугуївщині постраждав підліток – ДСНС

За добу рятувальники загасили 14 пожеж, п’ять із них розпочалися через російські обстріли, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Вогонь після “прильотів” вирував у Куп’янському, Ізюмському та Чугуївському районах області.

“Увечері росіяни вдарили ударним БпЛА по селу Таранівка Чугуївського району. Ворожий дрон влучив на територію приватного домоволодіння, спричинивши пожежу в гаражі та легковому авто площею 40 м кв. Внаслідок атаки постраждали 2 осіб, зокрема 14-річна дитина”, – передають рятувальники.

Також за добу співробітники ДСНС ліквідували чотири пожежі у природних екосистемах. А піротехніки – виявили та знешкодили 87 одиниць вибухонебезпечних предметів.