«Іскандерами» по рятувальниках: трагедія в Харкові – підсумки 15 червня 2026

МГ “Об’єктив” нагадує головні події 15 червня.

<br />

Балістичними ракетами «Іскандер-М» по рятувальниках у Харкові вдарила російська армія цієї ночі. Удар був цілеспрямованим – по людях, які ліквідовували наслідки попереднього «прильоту», заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов. У мерії уточнили: про загрозу надзвичайники були попереджені. Тож вони припинили гасіння пожежі, що вирувала на місці удару російського БпЛА в Холодногірському районі. Рятувальники відійшли від об’єкта на 300-400 метрів. Але одна з чотирьох російських ракет вдарила саме туди, де люди намагалися сховатися. На місці загинули четверо співробітників ДСНС Харківщини: Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький і Вадим Зінченко. А також – головний співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради Олексій Дорожкін. Директор цього департаменту Богдан Гладких повідомив, що ще шестеро співробітників ДСНС отримали тяжкі поранення, за їхнє життя борються медики. Загалом внаслідок нічної атаки на Харків постраждали 13 людей. За даними Синєгубова, у вкрай важкому стані в реанімації – двоє чоловіків. Також у лікарні – одномісячна дитина.

«Приліт» по Художньому музею стався в Харкові в неділю. Російський безпілотник поцілив по історичній будівлі, що спроєктована архітектором Бекетовим. На місці виникла масштабна пожежа – вогонь охопив понад 1200 кв. м. Палали дах і горище. Вода, якою заливали вогонь, потрапила до експозиційних залів. Рятувальники, музейники, журналісти та команда мерії разом із міським головою терміново виносили експонати, які ще можливо було врятувати. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив: найцінніші експонати убезпечили ще на початку повномасштабної війни. Проте в будівлі на тимчасовому зберіганні перебували твори сучасного мистецтва та графіка з приватних колекцій. Ті експонати, які вціліли, будуть реставрувати.

Про підозру повідомили 28-річному мешканцю Пісочина. У минулому він – юрисконсульт. За версією Харківської обласної прокуратури, чоловік запропонував нацгвардійцю розв’язати питання переведення до іншої військової частини. Той воював у зоні активних бойових дій на Харківщині, але через проблеми зі здоров’ям хотів перевестися в більш безпечний регіон. Свою «допомогу» ділок оцінив у 10 тис. доларів. Після отримання грошей його затримали.

Це тимчасово, поінформував Харківзеленбуд. Фахівці проведуть плановий ремонт споруди: там перекладуть бруківку, оновлять кам’яні плити, а також пофарбують усі металеві елементи спеціальною фарбою для захисту від корозії. Відкрити обіцяють протягом трьох тижнів.

Також МГ “Об’єктив” повідомляла 15 червня: