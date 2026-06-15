У саду Шевченка закрили пішохідний місток: причина і чи надовго
В саду ім. Шевченка починається плановий ремонт пішохідного містка через озеро, повідомляє пресслужба Харківської міськради.
«Фахівці СКП «Харківзеленбуд» перекладуть бруківку, оновлять кам’яні плити, а також пофарбують усі металеві елементи спеціальною фарбою для захисту від корозії», – зазначили у мерії.
Ремонтні роботи триватимуть до трьох тижнів. На цей період міст буде закритий для пішоходів.
Нагадаємо, у різних районах Харкова триває відновлення житлових будинків, пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів, повідомляє пресслужба міськради. Зокрема, у будинку на вулиці Кричевського фахівці шпаклюють та фарбують фасад. Водночас у багатоповерхівці на вулиці Леся Сердюка триває капремонт покрівлі. Зараз фахівці влаштовують другий шар руберойду. Загальна площа відновлення становить 370 кв. м.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2026 в 12:41;