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У саду Шевченка закрили пішохідний місток: причина і чи надовго

Суспільство 12:41   15.06.2026
Вікторія Яковенко
У саду Шевченка закрили пішохідний місток: причина і чи надовго Фото: Харківська міськрада

В саду ім. Шевченка починається плановий ремонт пішохідного містка через озеро, повідомляє пресслужба Харківської міськради.

«Фахівці СКП «Харківзеленбуд» перекладуть бруківку, оновлять кам’яні плити, а також пофарбують усі металеві елементи спеціальною фарбою для захисту від корозії», – зазначили у мерії.

Ремонтні роботи триватимуть до трьох тижнів. На цей період міст буде закритий для пішоходів.

Нагадаємо, у різних районах Харкова триває відновлення житлових будинків, пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів, повідомляє пресслужба міськради. Зокрема, у будинку на вулиці Кричевського фахівці шпаклюють та фарбують фасад. Водночас у багатоповерхівці на вулиці Леся Сердюка триває капремонт покрівлі. Зараз фахівці влаштовують другий шар руберойду. Загальна площа відновлення становить 370 кв. м.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2026 в 12:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В саду ім. Шевченка починається плановий ремонт пішохідного містка через озеро, повідомляє пресслужба Харківської міськради.".