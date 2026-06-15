У саду Шевченка закрили пішохідний місток: причина і чи надовго

В саду ім. Шевченка починається плановий ремонт пішохідного містка через озеро, повідомляє пресслужба Харківської міськради.

«Фахівці СКП «Харківзеленбуд» перекладуть бруківку, оновлять кам’яні плити, а також пофарбують усі металеві елементи спеціальною фарбою для захисту від корозії», – зазначили у мерії.

Ремонтні роботи триватимуть до трьох тижнів. На цей період міст буде закритий для пішоходів.

Нагадаємо, у різних районах Харкова триває відновлення житлових будинків, пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів, повідомляє пресслужба міськради. Зокрема, у будинку на вулиці Кричевського фахівці шпаклюють та фарбують фасад. Водночас у багатоповерхівці на вулиці Леся Сердюка триває капремонт покрівлі. Зараз фахівці влаштовують другий шар руберойду. Загальна площа відновлення становить 370 кв. м.