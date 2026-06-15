В саду Шевченко закрыли пешеходный мостик: причина и надолго ли
В саду им. Шевченко начинается плановый ремонт пешеходного мостика через озеро, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.
«Специалисты СКП «Харьковзеленстрой» переложат брусчатку, обновят каменные плиты, а также покрасят все металлические элементы специальной краской для защиты от коррозии», — отметили в мэрии.
Ремонтные работы будут продолжаться до трех недель. На этот период мост будет закрыт для пешеходов.
Напомним, в разных районах Харькова продолжается восстановление жилых домов, поврежденных в результате вражеских обстрелов, сообщает пресс-служба горсовета. В частности, в доме на улице Кричевского специалисты шпаклюют и окрашивают фасад. В многоэтажке на улице Леся Сердюка продолжается капремонт кровли. Сейчас специалисты устраивают второй слой рубероида. Общая площадь обновления составляет 370 кв. м.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: міськрада, мостик, новости Харькова, сад Шевченко;
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2026 в 12:41;