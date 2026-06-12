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Восстановление домов в Харькове: где и какие работы идут сейчас (фото)

Общество 13:07   12.06.2026
Виктория Яковенко
Восстановление домов в Харькове: где и какие работы идут сейчас (фото) Фото: Харьковский горсовет

В разных районах Харькова продолжается восстановление жилых домов, поврежденных в результате вражеских обстрелов, сообщает пресс-служба горсовета.

В частности, в доме на улице Кричевского специалисты шпаклюют и окрашивают фасад.

«На объекте уже выполнили комплекс восстановительных работ. В частности, строители демонтировали разрушенные конструкции, залили плиты перекрытия, отстроили ограждение поврежденного балкона, восстановили цокольную часть дома и отремонтировали подъезды. А в ближайшее время там начнется ремонт кровель над всеми входными группами», — сообщили в пресс-службе.

В многоэтажке на улице Леся Сердюка продолжается капремонт кровли. Сейчас специалисты устраивают второй слой рубероида. Общая площадь обновления составляет 370 кв. м.

восстановление домов в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
восстановление домов в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
восстановление домов в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
восстановление домов в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
восстановление домов в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
восстановление домов в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
восстановление домов в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что восстановить разрушенное в городе пытаются в кратчайшие сроки, особенно жилые дома. «Есть дома, которые можно восстановить в более или менее короткие сроки. Но есть дома, которые подлежат более мощному восстановлению, и большие сроки нам необходимы”, – сказал Терехов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 июня 2026 в 13:07;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В разных районах Харькова продолжается восстановление жилых домов, поврежденных в результате вражеских обстрелов, сообщает пресс-служба горсовета.".