Восстановление домов в Харькове: где и какие работы идут сейчас (фото)

В разных районах Харькова продолжается восстановление жилых домов, поврежденных в результате вражеских обстрелов, сообщает пресс-служба горсовета.

В частности, в доме на улице Кричевского специалисты шпаклюют и окрашивают фасад.

«На объекте уже выполнили комплекс восстановительных работ. В частности, строители демонтировали разрушенные конструкции, залили плиты перекрытия, отстроили ограждение поврежденного балкона, восстановили цокольную часть дома и отремонтировали подъезды. А в ближайшее время там начнется ремонт кровель над всеми входными группами», — сообщили в пресс-службе.

В многоэтажке на улице Леся Сердюка продолжается капремонт кровли. Сейчас специалисты устраивают второй слой рубероида. Общая площадь обновления составляет 370 кв. м.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что восстановить разрушенное в городе пытаются в кратчайшие сроки, особенно жилые дома. «Есть дома, которые можно восстановить в более или менее короткие сроки. Но есть дома, которые подлежат более мощному восстановлению, и большие сроки нам необходимы”, – сказал Терехов.