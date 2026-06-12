Восстановление домов в Харькове: где и какие работы идут сейчас (фото)
В разных районах Харькова продолжается восстановление жилых домов, поврежденных в результате вражеских обстрелов, сообщает пресс-служба горсовета.
В частности, в доме на улице Кричевского специалисты шпаклюют и окрашивают фасад.
«На объекте уже выполнили комплекс восстановительных работ. В частности, строители демонтировали разрушенные конструкции, залили плиты перекрытия, отстроили ограждение поврежденного балкона, восстановили цокольную часть дома и отремонтировали подъезды. А в ближайшее время там начнется ремонт кровель над всеми входными группами», — сообщили в пресс-службе.
В многоэтажке на улице Леся Сердюка продолжается капремонт кровли. Сейчас специалисты устраивают второй слой рубероида. Общая площадь обновления составляет 370 кв. м.
Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что восстановить разрушенное в городе пытаются в кратчайшие сроки, особенно жилые дома. «Есть дома, которые можно восстановить в более или менее короткие сроки. Но есть дома, которые подлежат более мощному восстановлению, и большие сроки нам необходимы”, – сказал Терехов.
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2026 в 13:07;