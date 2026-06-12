Удар по «Укрпочте» в Харькове: известны убытки, как получить компенсацию

Предварительно, общая сумма ущерба вследствие вражеского удара по сортировочному центру «Укрпочты» в Харькове 8 июня составляет 11,1 млн грн. Об этом сообщили в компании.

«Около 10 млн грн из этой суммы — это стоимость товаров, которые продавались непосредственно в отделениях. Инвентаризация еще продолжается. Уже известно, что размер компенсаций за уничтоженные отправления составляет: за внутренние посылки и письма с сообщениями: 1 039 847 грн (в том числе 380,6 тыс. грн — только за внутренние посылки). За международные почтовые отправления: 87 886,41 грн. Всего в результате удара было потеряно около 450 отправлений (внутренние и международные посылки, документы)”, — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что большинство отправлений, которые находились в хабе, удалось сохранить и направить дальше по маршрутам.

«Укрпочта» сообщила, как людям получить компенсацию за уничтоженные посылки:

Все клиенты, которых коснулась эта ситуация, получат SMS или сообщения в Viber с пошаговой инструкцией.

Подать заявление: физическим лицам необходимо оформить рекламацию (для внутренних или международных отправлений) по ссылкам, указанным в сообщении или на официальном сайте Укрпочты.

Ожидать обработки: обычно обращение прорабатывается в течение одного рабочего дня.

Получить средства: выплата производится в течение нескольких следующих дней (срок зависит от банковских процедур).

Напомним, почтовую логистику в Харькове уничтожали россияне ночью 8 июня. В общем по городу ударили девять «Шахедов», сообщал мэр Игорь Терехов. «Прилетело» по пяти локациям. Возникли масштабные пожары. Обошлось без пострадавших. Одно из попаданий пришлось по сортировочному хабу «Укрпочты». Гендиректор предприятия Игорь Смелянский отметил: частично уничтожено здание и оборудование. Уцелевшие посылки переправили по резервным каналам. Часть почтовых автомобилей, направлявшихся в Харьков, переправили на другие сортировочные площадки. Еще один ударный беспилотник попал в депо с посылками «Новой почты».