Live

Удар по «Укрпочте» в Харькове: известны убытки, как получить компенсацию

Общество 12:10   12.06.2026
Виктория Яковенко
Удар по «Укрпочте» в Харькове: известны убытки, как получить компенсацию

Предварительно, общая сумма ущерба вследствие вражеского удара по сортировочному центру «Укрпочты» в Харькове 8 июня составляет 11,1 млн грн. Об этом сообщили в компании.

«Около 10 млн грн из этой суммы — это стоимость товаров, которые продавались непосредственно в отделениях. Инвентаризация еще продолжается. Уже известно, что размер компенсаций за уничтоженные отправления составляет: за внутренние посылки и письма с сообщениями: 1 039 847 грн (в том числе 380,6 тыс. грн — только за внутренние посылки). За международные почтовые отправления: 87 886,41 грн. Всего в результате удара было потеряно около 450 отправлений (внутренние и международные посылки, документы)”, — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что большинство отправлений, которые находились в хабе, удалось сохранить и направить дальше по маршрутам.

«Укрпочта» сообщила, как людям получить компенсацию за уничтоженные посылки:

  • Все клиенты, которых коснулась эта ситуация, получат SMS или сообщения в Viber с пошаговой инструкцией.
  • Подать заявление: физическим лицам необходимо оформить рекламацию (для внутренних или международных отправлений) по ссылкам, указанным в сообщении или на официальном сайте Укрпочты.
  • Ожидать обработки: обычно обращение прорабатывается в течение одного рабочего дня.
  • Получить средства: выплата производится в течение нескольких следующих дней (срок зависит от банковских процедур).

Напомним, почтовую логистику в Харькове уничтожали россияне ночью 8 июня. В общем по городу ударили девять «Шахедов», сообщал мэр Игорь Терехов. «Прилетело» по пяти локациям. Возникли масштабные пожары. Обошлось без пострадавших. Одно из попаданий пришлось по сортировочному хабу «Укрпочты». Гендиректор предприятия Игорь Смелянский отметил: частично уничтожено здание и оборудование. Уцелевшие посылки переправили по резервным каналам. Часть почтовых автомобилей, направлявшихся в Харьков, переправили на другие сортировочные площадки. Еще один ударный беспилотник попал в депо с посылками «Новой почты».

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное 12 июня: ночные тревоги, тяжелая неделя, бои
Новости Харькова — главное 12 июня: ночные тревоги, тяжелая неделя, бои
12.06.2026, 12:13
За Харьков ответите — в ударах по мостам в Крым обнаружился «харьковский след»
За Харьков ответите — в ударах по мостам в Крым обнаружился «харьковский след»
11.06.2026, 21:20
Трамваи и троллейбусы в Харькове 12 июня пойдут не по маршруту — мэрия
Трамваи и троллейбусы в Харькове 12 июня пойдут не по маршруту — мэрия
11.06.2026, 20:45
Сложнее ситуация на севере – Генштаб о боях в Харьковской области
Сложнее ситуация на севере – Генштаб о боях в Харьковской области
12.06.2026, 08:06
Строил дороги во время оккупации Харьковщины: кого подозревают в работе на РФ
Строил дороги во время оккупации Харьковщины: кого подозревают в работе на РФ
12.06.2026, 10:31
Не игнорировать воздушные тревоги сегодня призывают ВС ВСУ: причина
Не игнорировать воздушные тревоги сегодня призывают ВС ВСУ: причина
12.06.2026, 12:33

Новости по теме:

11.06.2026
Теракт мог произойти в центре Харькова; ДТП с детьми – итоги 11 июня (видео)
11.06.2026
За Харьков ответите — в ударах по мостам в Крым обнаружился «харьковский след»
11.06.2026
Трамваи и троллейбусы в Харькове 12 июня пойдут не по маршруту — мэрия
11.06.2026
Ушла гулять и не вернулась: полиция Харьковщины искала несовершеннолетнюю
11.06.2026
Солнечные батареи установили на крыше больницы на Харьковщине (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Удар по «Укрпочте» в Харькове: известны убытки, как получить компенсацию», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 12 июня 2026 в 12:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предварительно, общая сумма ущерба вследствие вражеского удара по сортировочному центру «Укрпочты» в Харькове 8 июня составляет 11,1 млн грн. Об этом сообщили в компани".