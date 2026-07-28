Широкомасштабные инфильтрационные действия — Машовец про ВС РФ на Харьковщине

Армия РФ продолжает штурмовать на Волчанском и Купянском направлениях в Харьковской области, несколько пехотных групп фиксируют в восточной части Купянска (Заосколье).

«На Купянском направлении противник силами группировки войск «Запад» ведет атакующие штурмовые действия с целью ликвидировать восточней Купянска плацдарм ВСУ на реке Оскол… Пока противник добился лишь инфильтрации нескольких своих штурмовых групп по направлению на Купянск-Узловой и Ковшаровку. Пытаются нарастить количество штурмовой пехоты по этим направлениям. ВСУ, соответственно, препятствуют. Идут бои в тактической зоне, достаточно активные. Кроме того, противник ведет широкомасштабные интенсивные инфильтрационные действия по направлению на Петропавловку и на Заосколье. Это восточная часть Купянска. У него там есть несколько мелких пехотных групп, проникших в районе Кучеровки и Петропавловки, молочноконсервного комбината, лицея №7, магазина «Амбар» и так далее», — описал происходящее на Купянском направлении военный обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец в комментарии NEMYRIALIVE .

Видео: NEMYRIALIVE

Примерно идентичная ситуация происходит в районе Волчанска. Там оккупанты активизировались на востоке от руин города — вдоль реки Волчья, пытаются пробиться вглубь области — на юг от госграницы.

«Пока достиг инфильтрации нескольких штурмовых групп через реку Волчья в районе Зыбино и Бочкового», — оценил результаты многомесячных стараний захватчиков Машовец.

В то же время он сообщил, что ВСУ провели контратаки в районе Графского и зачистили там местность.

Особых изменений в ситуации на фронте в районе Боровой нет. Там идут бои в тактической зоне, вклинение противника не расширилось.