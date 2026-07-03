Live

«Пытаются лезть со всех сторон» — Трегубов о ситуации в районе Казачьей Лопани

Записано 10:01   03.07.2026
Оксана Горун
«Пытаются лезть со всех сторон» — Трегубов о ситуации в районе Казачьей Лопани Скриншот

Российские оккупанты пользуются своим численным преимуществом и пытаются давить вдоль всей линии разграничения, в том числе — через границу на Харьковщине в районе Казачьей Лопани. При этом не считаются с потерями и почти не эвакуируют раненых.

О ситуации на Харьковщине в эфире нацмарафона рассказал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

«Поскольку у врага достаточно личного состава, он пытается действительно создать давление вдоль всей линии разграничения. В нашей зоне ответственности это касается попыток открыть новые участки вдоль украинско-российской границы, в том числе, например, попытки вторжения в сторону Гранова и Казачьей Лопани – непосредственно к северу от Харькова через украинско-российскую границу. Там их отбрасывают, и не безуспешно отбрасывают, но мы уже наблюдаем, что они пытаются просто лезть со всех сторон. Они лезут на Сумщину через Грабовское, пытаются закрепиться на Рясном, они пытаются усилить давление на Южно-Слобожанском направлении, вокруг Волчанска, они пытаются опять же лезть на Казачью Лопань, в районе Дегтярного, пытаются даже возобновить агрессивные действия на Великобурлукском направлении. Активно лезут на Купянщине – и на левом, и на правом берегу, особенно на левом берегу реки Оскол», — рассказал Трегубов.

Видео: нацмарафон «Єдині новини»

Количество боев в районе Казачьей Лопани, по оценке Трегубова, в последние дни возросло до пяти-шести в сутки, хотя до начала попыток российской инфильтрации на этом участке атак не было вообще. При этом речь не идет о «классических» штурмах — с колоннами бронетехники и сотнями пехотинцев.

«Классический штурм сейчас просто не работает. Любое сосредоточение личного состава становится очень быстро мишенью для поражения всеми средствами, в первую очередь БпЛА. И так же, как и любая техника, очень быстро становится целью. Единственное средство эффективно преодолеть килл-зону – это скрытые действия. Это фактически делать так, чтобы тебя не заметили в тот момент, когда ты проползаешь в эту килл-зону. Для этого нужно буквально быть незаметным. Для этого нужно действовать в составе малых групп, два-три человека. С эффективной маскировкой, с тепловизионными накидками, рассредоточено и так далее. Поэтому ни о каком классическом штурме здесь просто речь не идет. Ибо любая попытка встать в полный рост… У нас на некоторых направлениях бывает такое, что на одного русского болвана по 5-10 дронов охотятся», — описал происходящее Трегубов.

Читайте также: ISW: Украинские войска зачищают территорию вокруг Казачьей Лопани

Он отметил также высокие потери врага из-за проблем с логистикой — в частности, почти полного отсутствия эвакуации.

«Об эвакуации вообще у них речь не идет. Поэтому у них очень специфическая статистика потерь. Если посмотреть на их статистику потерь, там где-то полтора к одному – это убитые и раненые. Так вообще не бывает. Вообще не может быть при современной войне, что количество убитых больше числа раненых. У россиян именно так из-за того, что эвакуация осложнена и они просто не заморачиваются», — сказал спикер Группировки объединенных сил.

Автор: Оксана Горун

Популярно

Памятники в Харькове под снос: деколонизаторы опубликовали список
Памятники в Харькове под снос: деколонизаторы опубликовали список
02.07.2026, 20:53
Сегодня 3 июля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 3 июля 2026: какой праздник и день в истории
03.07.2026, 06:00
Новости Харькова — главное 3 июля: активизация на фронте, удар по Лозовой
Новости Харькова — главное 3 июля: активизация на фронте, удар по Лозовой
03.07.2026, 10:47
Дрон ударил по АЗС в Харькове, среди пострадавших — 7-летняя девочка
Дрон ударил по АЗС в Харькове, среди пострадавших — 7-летняя девочка
02.07.2026, 20:59
Есть ли угроза Харькову? Задоренко сообщил, что происходит в Казачьей Лопани
Есть ли угроза Харькову? Задоренко сообщил, что происходит в Казачьей Лопани
02.07.2026, 16:12
Без света в выходные будут жители в двух районах Харькова: адреса
Без света в выходные будут жители в двух районах Харькова: адреса
03.07.2026, 11:05

Новости по теме:

03.07.2026
Без света в выходные будут жители в двух районах Харькова: адреса
03.07.2026
За месяц в Харькове высадили 12 тысяч цветов — мэрия (фото)
03.07.2026
Канализацию сбрасывали в речку на Харьковщине почти 9 месяцев — прокуратура
03.07.2026
Последствия атаки на Лозовую показала ГСЧС: был пожар, ребенок в больнице
03.07.2026
Ночной удар БпЛА по Лозовой: ребенок с ожогами 40% тела в тяжелом состоянии


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Пытаются лезть со всех сторон» — Трегубов о ситуации в районе Казачьей Лопани», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 3 июля 2026 в 10:01;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские оккупанты пользуются своим численным преимуществом и пытаются давить вдоль всей линии разграничения, в том числе — через границу на Харьковщине в районе Казачьей Лопани".