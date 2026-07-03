«Пытаются лезть со всех сторон» — Трегубов о ситуации в районе Казачьей Лопани

Российские оккупанты пользуются своим численным преимуществом и пытаются давить вдоль всей линии разграничения, в том числе — через границу на Харьковщине в районе Казачьей Лопани. При этом не считаются с потерями и почти не эвакуируют раненых.

О ситуации на Харьковщине в эфире нацмарафона рассказал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

«Поскольку у врага достаточно личного состава, он пытается действительно создать давление вдоль всей линии разграничения. В нашей зоне ответственности это касается попыток открыть новые участки вдоль украинско-российской границы, в том числе, например, попытки вторжения в сторону Гранова и Казачьей Лопани – непосредственно к северу от Харькова через украинско-российскую границу. Там их отбрасывают, и не безуспешно отбрасывают, но мы уже наблюдаем, что они пытаются просто лезть со всех сторон. Они лезут на Сумщину через Грабовское, пытаются закрепиться на Рясном, они пытаются усилить давление на Южно-Слобожанском направлении, вокруг Волчанска, они пытаются опять же лезть на Казачью Лопань, в районе Дегтярного, пытаются даже возобновить агрессивные действия на Великобурлукском направлении. Активно лезут на Купянщине – и на левом, и на правом берегу, особенно на левом берегу реки Оскол», — рассказал Трегубов.

Видео: нацмарафон «Єдині новини»

Количество боев в районе Казачьей Лопани, по оценке Трегубова, в последние дни возросло до пяти-шести в сутки, хотя до начала попыток российской инфильтрации на этом участке атак не было вообще. При этом речь не идет о «классических» штурмах — с колоннами бронетехники и сотнями пехотинцев.

«Классический штурм сейчас просто не работает. Любое сосредоточение личного состава становится очень быстро мишенью для поражения всеми средствами, в первую очередь БпЛА. И так же, как и любая техника, очень быстро становится целью. Единственное средство эффективно преодолеть килл-зону – это скрытые действия. Это фактически делать так, чтобы тебя не заметили в тот момент, когда ты проползаешь в эту килл-зону. Для этого нужно буквально быть незаметным. Для этого нужно действовать в составе малых групп, два-три человека. С эффективной маскировкой, с тепловизионными накидками, рассредоточено и так далее. Поэтому ни о каком классическом штурме здесь просто речь не идет. Ибо любая попытка встать в полный рост… У нас на некоторых направлениях бывает такое, что на одного русского болвана по 5-10 дронов охотятся», — описал происходящее Трегубов.

Он отметил также высокие потери врага из-за проблем с логистикой — в частности, почти полного отсутствия эвакуации.

«Об эвакуации вообще у них речь не идет. Поэтому у них очень специфическая статистика потерь. Если посмотреть на их статистику потерь, там где-то полтора к одному – это убитые и раненые. Так вообще не бывает. Вообще не может быть при современной войне, что количество убитых больше числа раненых. У россиян именно так из-за того, что эвакуация осложнена и они просто не заморачиваются», — сказал спикер Группировки объединенных сил.