Коммунальщики на рассвете выйдут в популярные парки Харькова — подробности

Утром во вторник, 18 августа, в Харькове проведут плановую обработку зеленых зон против клещей.

Специалисты будут обрабатывать территории Саржиного яра, Молодежного парка, Удянского гидропарка и Журавлевки, сообщили в горсовете со ссылкой на СКП «Харьковзеленстрой».

Работы проведут на рассвете, чтобы минимизировать неудобства для посетителей. В коммунальном предприятии заверили, что для обработки применяют препараты, полностью безопасные для людей и домашних питомцев.

Ранее главный государственный санитарный врач Харьковской области Любовь Махота рассказала журналистам, что за первое полугодие в регионе зафиксировали 68 тысяч случаев инфекционных заболеваний. За аналогичный период 2025-го их была 71 тысяча. В частности, на 22% возросло количество случаев болезни Лайма, которую переносят клещи.