Комунальники на світанку вийдуть у популярні парки Харкова – подробиці

Зранку у вівторок, 18 серпня, у Харкові проведуть планову обробку зелених зон проти кліщів.

Фахівці оброблятимуть території Саржиного яру, Молодіжного парку, Удянського гідропарку та Журавлівки, повідомили у міськраді з посиланням на СКП «Харківзеленбуд».

Роботи проведуть на світанку, аби мінімізувати незручності для відвідувачів. У комунальному підприємстві запевнили, що для обробки застосовують препарати, повністю безпечні для людей та домашніх улюбленців.

Раніше головна державна санітарна лікарка Харківської області Любов Махота розповіла журналістам, що за перше півріччя у регіоні зафіксували 68 тисяч випадків інфекційних захворювань. За аналогічний період 2025-го їх було 71 тисяча. Зокрема, на 22% зросла кількість випадків хвороби Лайма, яку переносять кліщі.