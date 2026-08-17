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Комунальники на світанку вийдуть у популярні парки Харкова – подробиці

Суспільство 17:18   17.08.2026
Олена Нагорна
Комунальники на світанку вийдуть у популярні парки Харкова – подробиці Фото: Харківська міськрада

Зранку у вівторок, 18 серпня, у Харкові проведуть планову обробку зелених зон проти кліщів.

Фахівці оброблятимуть території Саржиного яру, Молодіжного парку, Удянського гідропарку та Журавлівки, повідомили у міськраді з посиланням на СКП «Харківзеленбуд».

Роботи проведуть на світанку, аби мінімізувати незручності для відвідувачів. У комунальному підприємстві запевнили, що для обробки застосовують препарати, повністю безпечні для людей та домашніх улюбленців.

Раніше головна державна санітарна лікарка Харківської області Любов Махота розповіла журналістам, що за перше півріччя у регіоні зафіксували 68 тисяч випадків інфекційних захворювань. За аналогічний період 2025-го їх було 71 тисяча. Зокрема, на 22% зросла кількість випадків хвороби Лайма, яку переносять кліщі.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2026 в 17:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зранку у вівторок, 18 серпня, у Харкові проведуть планову обробку зелених зон проти кліщів.".