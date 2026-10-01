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Скільки переселенців наразі мешкає у Харкові: дані міськради

Суспільство 15:21   01.10.2026
Вікторія Яковенко
Скільки переселенців наразі мешкає у Харкові: дані міськради Фото: Харківська міськрада

У Харкові станом на 1 жовтня зареєстровано понад 225,6 тис. внутрішніх переселенців, повідомила пресслужба міськради.

Серед ВПО, які мешкають у місті, – 15 тис. осіб з інвалідністю, 28,8 тис. дітей і 63,4 тис. пенсіонерів.

«Для тимчасового проживання переселенців у Харкові функціонують 59 гуртожитків, де мешкають понад 7,6 тис. осіб. З початку року фахівці провели моніторинг 27 таких закладів, щоб визначити першочергові потреби та покращити умови проживання. За результатами обстежень гуртожитки забезпечують необхідним обладнанням і речами, зокрема ковдрами, матрацами, зарядними станціями, бойлерами тощо», – зазначили у мерії.

Крім того, в Харкові працюють гуманітарні хаби, де переселенці можуть отримати гуманітарну, юридичну та психологічну допомогу, додають у міськраді. В усіх районах міста також діють пункти видачі гарячого харчування.

Нагадаємо, у Салтівському районі 30-річну жінку підозрюють у підробленні медичних документів та незаконному отриманні близько 487 тисяч гривень державних виплат за програмою «муніципальна няня», повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. Фігурантка – мешканка Полтави, уточнили в Харківській обласній прокуратурі.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2026 в 15:21;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові станом на 1 жовтня зареєстровано понад 225,6 тис. внутрішніх переселенців, повідомила пресслужба міськради.".