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Вранці росіяни атакували Харків – що відомо

Події 09:20   01.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вранці росіяни атакували Харків – що відомо

1 жовтня о 09:10 мер Ігор Терехов повідомив, що росіяни вдарили по Харкову.

Відомо, що ворожий дрон прилетів по Київському району.

“Наслідки уточнюємо”, – додав Терехов.

Новина доповнюватиметься. До цього моніторингові ТГ-канали повідомляли, що на північ області летів ворожий ударний БпЛА. Однак у районі Лісового він зник із радарів. Після чого у місті пролунав вибух.

Нагадаємо, вранці 1 жовтня у пресслужбі Ізюмської МВА  поінформували, що близько 05:15 росіяни випустили КАБ по місту. Внаслідок “прильотів” пошкоджені десятки будинків та недіюче підприємство. Також відомо про потерпілого.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2026 в 09:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 жовтня о 09:10 мер Ігор Терехов повідомив, що росіяни вдарили по Харкову.".