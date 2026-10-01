Вранці росіяни атакували Харків – що відомо

1 жовтня о 09:10 мер Ігор Терехов повідомив, що росіяни вдарили по Харкову.

Відомо, що ворожий дрон прилетів по Київському району.

“Наслідки уточнюємо”, – додав Терехов.

Новина доповнюватиметься. До цього моніторингові ТГ-канали повідомляли, що на північ області летів ворожий ударний БпЛА. Однак у районі Лісового він зник із радарів. Після чого у місті пролунав вибух.

Нагадаємо, вранці 1 жовтня у пресслужбі Ізюмської МВА поінформували, що близько 05:15 росіяни випустили КАБ по місту. Внаслідок “прильотів” пошкоджені десятки будинків та недіюче підприємство. Також відомо про потерпілого.