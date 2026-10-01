Синєгубов: вісім людей постраждали на Харківщині через удари РФ

Вісім мешканців Харківщини постраждали внаслідок російських обстрілів, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У с. Циркуни поранено 68-річного чоловіка; у сел. Слатине Дергачівської громади зазнали поранень 64-річний чоловік і 63-річна жінка; у м. Дергачі отримала гостру реакцію на стрес 61-річна жінка; на трасі поблизу с. Маслії Дергачівської громади зазнали поранень чоловіки 52 і 45 років; у сел. Золочів поранено 29-річну жінку; у м. Ізюм зазнав поранень 45-річний чоловік”, – пише Синєгубов.

За добу по регіону вдарило таке озброєння:

шість ракет;

шість КАБів;

три БпЛА типу “герань-2”;

чотири БпЛА типу «молния»;

14 fpv-дронів;

11 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Ізюмському, Куп’янському, Харківському та Лозівському районах.