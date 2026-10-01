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Синєгубов: вісім людей постраждали на Харківщині через удари РФ

Події 08:48   01.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов: вісім людей постраждали на Харківщині через удари РФ Фото: Олег Синєгубов

Вісім мешканців Харківщини постраждали внаслідок російських обстрілів, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У с. Циркуни поранено 68-річного чоловіка; у сел. Слатине Дергачівської громади зазнали поранень 64-річний чоловік і 63-річна жінка; у м. Дергачі отримала гостру реакцію на стрес 61-річна жінка; на трасі поблизу с. Маслії Дергачівської громади зазнали поранень чоловіки 52 і 45 років; у сел. Золочів поранено 29-річну жінку; у м. Ізюм зазнав поранень 45-річний чоловік”, – пише Синєгубов.

За добу по регіону вдарило таке озброєння:

  • шість ракет;
  • шість КАБів;
  • три БпЛА типу “герань-2”;
  • чотири БпЛА типу «молния»;
  • 14 fpv-дронів;
  • 11 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Ізюмському, Куп’янському, Харківському та Лозівському районах.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2026 в 08:48;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вісім мешканців Харківщини постраждали внаслідок російських обстрілів, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.".