“Не помітив” як спиляли 651 дерево: кого підозрюють на Харківщині

Правоохоронці вважають, що через службову недбалість колишнього майстра лісу одного з лісництв філії ДП «Ліси України» у Берестинському районі держава зазнала збитків на понад 5,2 млн грн.

За даними Харківської обласної прокуратури, протягом серпня 2022 року — травня 2023 року під час проведення вибіркової санітарної рубки в одному з кварталів у Берестинському районі посадовець знехтував своїми обов’язками та не здійснив належної перевірки ділянки.

«Унаслідок цього невстановлені особи незаконно спиляли 651 дерево порід сосна та клен. Попри те, що вирубка супроводжувалася значним шумом, а деревину вивозили вантажівками, які залишали характерні сліди на ґрунті, майстер лісу не здійснив належного огляду території», – розповіли правоохоронці.

Крім того, кажуть у прокуратурі, фігурант не поінформував керівництво філії про факт незаконної рубки та не ініціював залучення правоохоронців для захисту лісового фонду.

Йому повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 ККУ).

Правоохоронці також встановлюють осіб, які здійснили незаконну порубку.

Нагадаємо, правоохоронці впіймали 33-річного мешканця Харківського району, якого підозрюють у незаконній вирубці дерев на території Богодухівського та Харківського районів. Про це повідомляли у ГУ Нацполіції у Харківській області.