Сьогодні 16 квітня: яке свято та день в історії

16 квітня православні святкують Великдень. Цього дня 1705 року Ньютон став лицарем, 1945-го радянський підводний човен затопив німецьке судно “Гойя”, загинуло близько 7000 людей. Рік тому 16 квітня Борівська громада була повністю окупована ворогом.

Свята та пам’ятні дати 16 квітня

16 квітня державні та професійні свята в Україні не відзначають.

У світі – Всесвітній день голосу та Всесвітній день боротьби з дитячим рабством.

16 квітня в історії

16 квітня 1705 року королева Великобританії (на той момент ще Англії, Шотландії та Ірландії) Анна посвятила в лицарі Ісака Ньютона. Вважається, що Ньютон став першою людиною в англійській історії, яка отримала лицарське звання за наукові заслуги. Хоча є й інші версії мотивів королеви.

На момент посвяти в лицарі Ньютон вже був не лише відомим вченим, а й директором Королівського монетного двору. Всім відомо, що Ньютон сформулював закони руху та закон всесвітнього тяжіння. Однак його досягнення у сфері державних фінансів нічим не менші. Очолюючи монетний двір, він провів разом із лордом-скарбником Мотегю реформи, що заклали основи валютної та фінансової стабільності Великобританії на століття. Щодо наукових досягнень, то систему світу Ньютона вже викладали в його рідному Кембриджі, а з 1704 – в Оксфорді. Попри всі ці здобутки, існує версія, що в лицарі Ньютона королева Анна посвятила з політичних міркувань. Ньютон виставляв свою кандидатуру до парламенту від партії вігів. І так королева продемонстврувала свою відданість цій політичній силі.

16 квітня 1945 року сталася найбільша за кількістю жертв морська катастрофа в історії. Німецьке вантажне судно “Гойя” було торпедоване радянським човном Л-3.

На борту був не вантаж, а люди – переважно цивільні, біженці. Але також і поранені німецькі військові, а, крім того, 200 солдатів 25-го танкового полку вермахту. Загалом загинуло близько 7000 людей. “Гойя” пливла Балтійським морем у складі конвою з трьох суден і в супроводі двох тральщиків. Підводний човен під командуванням Володимира Коновалова чатував на німецькі кораблі біля виходу з Данцизької бухти. Для атаки радянські військові моряки обрали найбільше з суден конвою. Щоб наздогнати “Гойю” на її шляху до Копенгагена, субмарині довелося йти в надводному положенні – на дизелях. Близько опівночі Л-3 наздогнала німецьке судно та торпедувала. “Гойя” затонула мало не миттєво. Фахівці пояснюють це відсутністю перебірок між відсіками, адже корабель був не пасажирським, а вантажним та таким вимогам до безпеки не відповідав. Вижило в катастрофі близько 200 людей: 157 врятували кораблі супроводу, ще 28 тих, хто вижив, виявили наступного дня інші судна.

16 квітня 1947 року стратили першого коменданта концтабору Аушвіц-Біркенау (Освенцім), а надалі інспектора німецьких концтаборів Рудольфа Гьосса. Його повісили біля крематорію в Аушвіці за рішенням Польського Верховного національного трибуналу.

Саме за керування табором смерті Гьосса тут запровадили технологію масового знищення людей. Можна сказати, він цим навіть хизувався.

“У червні 1941 року я отримав наказ встановити в Аушвіці обладнання для винищення євреїв. Коли я обладнав будинок для винищення в Аушвіці, то пристосував його для використання газу циклон Б, який являв собою кристалічну синильну кислоту. Іншим удосконаленням, зробленим нами, було будівництво газових камер з разової пропускною спроможністю у 2 тисячі осіб, в той час, як в десяти газових камерах Треблінки можна було винищувати за один раз тільки по 200 осіб у кожній”, – свідчив Гьосс на Нюрнберзькому процесі.

Під час роботи газових камер в Аушвіці знищили сотні тисяч євреїв. Загалом, за сучасними оцінками, у таборі вбили понад мільйон людей. Сам Гьосс ставився до цього страхіття, як до звичайної роботи. А на всі питання про моральну складову відповідав: “Насамперед ми повинні слухатися фюрера, а не філософствувати”. У травні 1945-го Гьосс втік. Якийсь час він переховувався під ім’ям “боцмана Фріца Ланга” в Шлезвіг-Гольштейні. 1946-го ката Аушвіца заарештували. Він виступав як свідок на Нюрнберзькому процесі. Самого Гьосса видали польській владі, суд над ним відбувся у Варшаві. Рішення трибуналу – страта через повішення.

Перед смертю вбивця сотень тисяч людей сповідався польському священникові та в листі прокурору визнав, що “завдав страшних страждань людям”. Біографія Гьосса лягла основою книги французького письменника Робера Мерля “Смерть – моє ремесло”.

16 квітня 1964 року у Великій Британії випущено перший альбом гурту The Rolling Stones. Альбом оригінальністю назви не відрізнявся – його назвали також The Rolling Stones.

16 квітня 1979 року народилася харків’янка Яна Червона – загибла волонтерка та кулеметниця 46-го окремого батальйону спеціального призначення “Донбас-Україна” 54 омбр. Яна Червона загинула 2 квітня 2019 року в зоні ООС через обстріл українських позицій росіянами. У Яни залишився чоловік та двоє дітей – син та дочка.

16 квітня 2022 року Борівська селищна рада повідомила про те, що територія Борівської громади повністю окупована ворогом. Напередодні, 15 квітня, бої тривали в Пісках-Радьківських. 14 квітня окупанти розстріляли евакуаційні автобуси, на яких люди намагалися залишити центр громади – Борову.

Церковне свято 16 квітня

16 квітня – Воскресіння Христове, Пасха, Великдень. Це свято займає центральне місце в низці всіх християнських свят. Великдень є найдавнішим святом християнської Церкви. Він встановлений та святкувався вже в апостольський час. Стародавня церква під іменем Великодня поєднувала два спогади – про страждання та про Воскресіння Христа. Тому святкуванню присвячувалися дні, що передували Великодню та слідували за ним. Для позначення тієї та іншої частин свята вживалися особливі назви – Великдень страждань та Великдень Воскресіння. Перші з цих днів вшановувалися постом, другі – урочистою радістю. Згодом ці дні отримали назви Страсного та Світлого тижнів, що передують Великодню та слідують за ним.

Народні прикмети

Якщо ластівки досі не прилетіли, то решта квітня буде похмурою та холодною.

Багато соку в березі – до дощового літа.

Якщо дерева вже стоять у цвіту, то пора сіяти горох на городі.

Що не можна робити 16 квітня

На Великдень не можна трудитися і працювати на городі, лихословити та сваритися.

Також на Великдень не можна відвідувати кладовища – для цього передбачені вихідні, які слідують за святковими.