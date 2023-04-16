Сегодня 16 апреля: какой праздник и день в истории

16 апреля православные празднуют Пасху. В этот день 1705 года Ньютон стал рыцарем, в 1945-м советская подлодка затопила немецкое судно «Гойя», погибло около 7000 человек. Год назад 16 апреля Боровская громада была полностью оккупирована врагом.

Праздники и памятные даты 16 апреля

16 апреля государственные и профессиональные праздники в Украине не отмечают.

В мире – Всемирный день голоса и Всемирный день борьбы с детским рабством.

16 апреля в истории

16 апреля 1705 года королева Великобритании (на тот момент еще Англии, Шотландии и Ирландии) Анна посвятила в рыцари Исаака Ньютона. Считается, что Ньютон стал первым человеком в английской истории, получившим рыцарское звание за научные заслуги. Хотя есть и другие версии мотивов королевы.

К моменту посвящения в рыцари Ньютон уже был не только известным ученым, но и директором Королевского монетного двора. Всем известно, что Ньютон сформулировал законы движения и закон всемирного тяготения. Однако его достижения в сфере государственных финансов ничем не меньше. Возглавляя монетный двор, он провел вместе с лордом-казначеем Мотегю реформы, заложившие основы валютной и финансовой стабильности Великобритании на столетия. Что касается научных достижений, то систему мира Ньютона уже преподавали в его родном Кембридже, а с 1704 – в Оксфорде. Несмотря на все эти достижения, существует версия, что в рыцари Ньютона королева Анна посвятила по политическим соображениям. Ньютон выставлял свою кандидатуру в парламент от партии вигов. И так королева продемонстрировала свою приверженность этой политической силе.

16 апреля 1945 года произошла крупнейшая по количеству жертв морская катастрофа в истории. Немецкое грузовое судно «Гойя» было торпедировано советской лодкой Л-3.

На борту был не груз, а люди – в основном гражданские, беженцы. Но также и раненые немецкие военные, а кроме того, 200 солдат 25-го танкового полка вермахта. В общей сложности погибли около 7000 человек. «Гойя» плыла по Балтийскому морю в составе конвоя из трех судов и в сопровождении двух тральщиков. Подлодка под командованием Владимира Коновалова караулила немецкие корабли у выхода из Данцигской бухты. Для атаки советские военные моряки выбрали самое большое из судов конвоя. Чтобы догнать «Гойю» на ее пути в Копенгаген, субмарине пришлось идти в надводном положении – на дизелях. Около полуночи Л-3 догнала немецкое судно и торпедировала. «Гойя» затонула чуть ли не мгновенно. Специалисты объясняют это отсутствием переборок между отсеками, ведь корабль был не пассажирским, а грузовым и таким требованиям к безопасности не отвечал. Выжило в катастрофе около 200 человек: 157 спасли корабли сопровождения, еще 28 выживших обнаружили на следующий день другие суда.

16 апреля 1947 года казнили первого коменданта концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), а в дальнейшем — инспектора немецких концлагерей Рудольфа Хёсса. Его повесили у крематория в Аушвице по решению Польского Верховного национального трибунала.

Именно при управлении лагерем смерти Хёсса здесь ввели технологию массового уничтожения людей. Можно сказать, он этим даже кичился.

«В июне 1941 года я получил приказ установить в Аушвице оборудование для истребления евреев. Когда я оборудовал дом для истребления в Аушвице, я приспособил его для использования газа «Циклон Б», который представлял собой кристаллическую синильную кислоту. Другим усовершенствованием, сделанным нами, было строительство газовых камер с разовой пропускной способностью в 2000 человек, в то время как в десяти газовых камерах Треблинки можно было истреблять за раз только по 200 человек в каждой», — свидетельствовал Хёсс на Нюрнбергском процессе.

За время работы газовых камер в Аушвице уничтожили сотни тысяч евреев. В общей сложности, по современным оценкам, в лагере убили более миллиона человек. Сам Хёсс относился к этому ужасу, как к обычной работе. А на все вопросы о моральной составляющей отвечал: «Прежде всего, мы должны слушаться фюрера, а не философствовать». В мае 1945-го Хёсс убежал. Некоторое время он скрывался под именем боцмана Фрица Ланга в Шлезвиг-Гольштейне. В 1946-м палача Аушвица арестовали. Он выступал в качестве свидетеля на Нюрнбергском процессе. Самого Хёсса выдали польским властям, суд над ним состоялся в Варшаве. Решение трибунала – смертная казнь через повешение.

Перед смертью убийца сотен тысяч человек исповедовался польскому священнику и в письме прокурору признал, что «причинил страшные страдания людям». Биография Хёсса легла в основу книги французского писателя Робера Мерля «Смерть – мое ремесло».

16 апреля 1964 года в Великобритании выпущен первый альбом группы The Rolling Stones. Альбом оригинальностью названия не отличался – его озаглавили также The Rolling Stones.

16 апреля 1979 года родилась харьковчанка Яна Червоная — погибшая волонтер и пулеметчица 46-го окремого батальона специального назначения «Донбасс-Украина» 54 омбр. Яна Червоная погибла 2 апреля 2019 года в зоне ООС в результате обстрела украинских позиций россиянами. У Яны остался муж и двое детей – сын и дочь.

16 апреля 2022 года Боровский поселковый совет сообщил о том, что территория Боровской громады полностью оккупирована врагом. Накануне, 15 апреля, бои продолжались в Песках-Радьковских. 14 апреля оккупанты расстреляли эвакуационные автобусы, на которых люди пытались покинуть центр громады — Боровую.

Церковный праздник 16 апреля

16 апреля – Воскресение Христово, Пасха. Этот праздник занимает центральное место в ряде всех христианских праздников. Пасха – самый древний праздник христианской Церкви. Он установлен и праздновался уже в апостольское время. Древняя церковь под именем Пасхи объединяла два воспоминания – о страданиях и о Воскресении Христа. Поэтому празднованию посвящались дни, предшествовавшие Пасхе и следовавшие за ней. Для обозначения той и другой частей праздника употреблялись особые названия – Пасха страданий и Пасха Воскресения. Первые из этих дней чествовались постом, вторые – торжественной радостью. Впоследствии эти дни получили названия Страстной и Светлой недель, предшествующей Пасхе и следующей за ней.

Народные приметы

Если ласточки до сих пор не прилетели, то остаток апреля будет мрачным и холодным.

Много сока у березы – к дождливому лету.

Если деревья уже стоят в цвету, то пора сеять горох на огороде.

Что нельзя делать 16 апреля

На Пасху нельзя работать, в том числе на огороде, злословить и ссориться.

Также на Пасху нельзя посещать кладбища – для этого предусмотрены выходные, следующие за праздничными.