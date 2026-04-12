Live

Пасха в Харькове: не отчаиваться и быть светом призвал архиепископ Митрофан

Общество 14:04   12.04.2026
Оксана Горун
В Харькове множество людей 12 апреля пришло в храмы. В городе усилили меры безопасности, а паски святили в военном госпитале и передавали на передовую.

Пасха в Харькове проходит относительно спокойно. Полного соблюдения перемирия с российской стороны нет. В городе с начала суток уже трижды объявляли воздушную тревогу. Тем не менее в храмах собралось большое количество верующих. Обращение в связи с праздником опубликовал архиепископ Харьковский и Слобожанский Митрофан.

«В эти светлые пасхальные дни, когда Святая Церковь торжествует победу жизни над смертью, поздравляю вас всех с величественным праздником Светлого Христова Воскресения. Пасха Господня — это не только воспоминание о событиях прошлого, а живая сила Божьей победы, которая сегодня укрепляет наш народ во время тяжелых испытаний. Воскресение Христово свидетельствует: правда сильнее насилия, свет – тьмы, а любовь – ненависти. Эти истины мы исповедуем и защищаем, стоя на стороне свободы, достоинства и правды. Господь воскресает, чтобы вознести и нас из руин, и слез, из боли войны к обновленной жизни. Молитвой этого пасхального времени мы особенно объединяемся с нашими защитниками и защитницами, всеми, кто защищает Родину, рискуя собственной жизнью ради мира и будущего Украины», — сказал владыка.

Видео: Архієпископ Митрофан/Facebook

Он призвал земляков не отчаиваться, не поддаваться страху и не позволять злу поселиться в сердцах.

«Там, где тьма, будем светом, где ненависть, будем носителями любви, где распад, будем свидетелями надежды. Именно так рождается подлинная победа духовная, а из нее вырастает и историческая победа», — подчеркнул архиепископ Митрофан.

Помимо богослужения и освящения пасок в храмах региона, священнослужители пришли и к защитникам Украины. Праздничный молебен провели в харьковском военном госпитале.

«Праздник Воскресения нам в госпитале особенно понятен, близок. Видеть восстановление раненых бойцов, выздоровление больных, спасать их, когда удается, от летальных угроз — это все о ежедневной победе жизни над смертью», — прокомментировали на странице госпиталя в Facebook.

Пасха в Харькове - госпиталь 2026
Фото: Госпиталь Харьков/Facebook

Заранее освященные паски отправили защитникам Украины на позиции. Как происходил процесс освящения, показала пограничная бригада «Гарт».

А сам процесс доставки дронами засняли пограничники РУБпАК «Стрикс», которые защищают границы Харьковской области.

 

Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Пасха в Харькове: не отчаиваться и быть светом призвал архиепископ Митрофан», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 12 апреля 2026 в 14:04;

