Стал участником ДТП с погибшим: вице-мэр Харькова временно сложил полномочия

Иван Кузнецов сложил полномочия заместителя Харьковского городского головы на время расследования ДТП, в котором погиб мотоциклист.

«К сожалению, я стал участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб мотоциклист, — сообщил Кузнецов в Instagram. — Это большая трагедия, и я искренне соболезную родным и близким. Я начал движение после того, как другие автомобили остановились и предоставили мне возможность проехать. Мотоцикл двигался на большой скорости, и из-за транспортных средств ни его, ни, возможно, ему меня, фактически, не было видно до момента столкновения».

Вице-мэр заверил, что не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и готов пройти экспертизы.

«Чтобы избежать любых сомнений относительно возможного влияния на расследование, на время проведения следственных действий я слагаю с себя полномочия заместителя городского головы», — заявил Кузнецов.

Как уточнил МГ «Объектив» директор департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко, ДТП произошло сегодня на улице Клочковской.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что проводится досудебное расследование по факту ДТП с участием Кузнецова.

«В результате ДТП погиб один из участников аварии — водитель мотоцикла. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия. В интересах следствия другие подробности пока не разглашаются», — прокомментировали в отделе коммуникации.

Напомним, 16 октября 2025 года на сессии горсовета Иван Кузнецов был назначен на должность заместителя городского головы по вопросам обеспечения жизнедеятельности города. До этого он был исполняющим обязанности заместителя мэра по этим вопросам.

Как сообщала МГ «Объектив», 11 мая мэр Игорь Терехов уволил Дмитрия Липового с должности заместителя Харьковского городского головы — директора департамента строительства и дорожного хозяйства горсовета.