Live

Став учасником ДТП із загиблим: віцемер Харкова тимчасово склав повноваження

Події 20:22   28.05.2026
Олена Нагорна
Став учасником ДТП із загиблим: віцемер Харкова тимчасово склав повноваження Фото: Харківська міськрада

Іван Кузнєцов склав повноваження заступника Харківського міського голови на час розслідування ДТП, в якій загинув мотоцикліст.

“На жаль, я став учасником дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув мотоцикліст, — повідомив Кузнєцов в інстаграмі. — Це велика трагедія, і я щиро співчуваю рідним та близьким. Я розпочав рух після того, як інші автомобілі зупинилися та надали мені можливість проїхати. Мотоцикл рухався на великій швидкості, і через транспортні засоби ні його, ні, можливо, йому мене, фактично, не було видно до моменту зіткнення”.

Віцемер запевнив, що не перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння та готовий пройти експертизи.

“Щоб уникнути будь-яких сумнівів щодо можливого впливу на розслідування, на час проведення слідчих дій я складаю з себе повноваження заступника міського голови”, – заявив Кузнєцов.

Як уточнив МГ “Об’єктив” директор департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю міськради Юрій Сідоренко, ДТП сталася сьогодні на вулиці Клочківській.

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що здійснюють досудове розслідування за фактом ДТП за участю Кузнєцова.  

“Унаслідок ДТП загинув один з учасників аварії — водій мотоцикла. Наразі тривають першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди. В інтересах слідства інші подробиці наразі не розголошуються”, – прокоментували у відділі комунікації.

Нагадаємо, 16 жовтня 2025 року на сесії міськради Івана Кузнєцова було призначено на посаду заступника міського голови з питань забезпечення життєдіяльності міста. До того він був виконувачем обов’язків заступника мера з цих питань.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 11 травня мер Ігор Терехов звільнив Дмитра Липового з посади заступника Харківського міського голови — директора департаменту будівництва та шляхового господарства міськради.

Читайте також: Тиша оманлива: Терехов попередив про постійну загрозу для Харкова (відео)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Похолодання посилюється: прогноз погоди по Харкову та області на 29 травня
Похолодання посилюється: прогноз погоди по Харкову та області на 29 травня
28.05.2026, 20:48
Став учасником ДТП із загиблим: віцемер Харкова тимчасово склав повноваження
Став учасником ДТП із загиблим: віцемер Харкова тимчасово склав повноваження
28.05.2026, 20:22
Збитки — 100 млн грн: як родючі поля Харківщини перетворили на кар’єри
Збитки — 100 млн грн: як родючі поля Харківщини перетворили на кар’єри
28.05.2026, 19:24
Нова філософія життя: Терехов у Баку презентував проєкти відбудови Харкова
Нова філософія життя: Терехов у Баку презентував проєкти відбудови Харкова
28.05.2026, 18:32
Рух вулицею Сумською в центрі Харкова обмежать у п’ятницю
Рух вулицею Сумською в центрі Харкова обмежать у п’ятницю
28.05.2026, 18:50
Новини Харкова — головне за 28 травня: нові лінії оборони, ДТП з віцемером
Новини Харкова — головне за 28 травня: нові лінії оборони, ДТП з віцемером
28.05.2026, 20:35

Новини за темою:

27.05.2026
Ремонт і слизька дорога: автобус з пасажирами в’їхав у фуру на київській трасі
26.05.2026
П’яний водій зніс паркан на Аерокосмічному проспекті вночі в Харкові
25.05.2026
Смертельна ДТП у Змієві: затримали водія BMW, нові подробиці від поліції
24.05.2026
Смертельна ДТП у Змієві: від удару авто влетіло в дерево
23.05.2026
Свідків смертельної ДТП поліція шукає на Харківщині


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Став учасником ДТП із загиблим: віцемер Харкова тимчасово склав повноваження», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2026 в 20:22;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Іван Кузнєцов склав повноваження заступника Харківського міського голови на час розслідування ДТП, в якій загинув мотоцикліст.".