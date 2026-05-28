Став учасником ДТП із загиблим: віцемер Харкова тимчасово склав повноваження

Іван Кузнєцов склав повноваження заступника Харківського міського голови на час розслідування ДТП, в якій загинув мотоцикліст.

“На жаль, я став учасником дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув мотоцикліст, — повідомив Кузнєцов в інстаграмі. — Це велика трагедія, і я щиро співчуваю рідним та близьким. Я розпочав рух після того, як інші автомобілі зупинилися та надали мені можливість проїхати. Мотоцикл рухався на великій швидкості, і через транспортні засоби ні його, ні, можливо, йому мене, фактично, не було видно до моменту зіткнення”.



Віцемер запевнив, що не перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння та готовий пройти експертизи.



“Щоб уникнути будь-яких сумнівів щодо можливого впливу на розслідування, на час проведення слідчих дій я складаю з себе повноваження заступника міського голови”, – заявив Кузнєцов.

Як уточнив МГ “Об’єктив” директор департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю міськради Юрій Сідоренко, ДТП сталася сьогодні на вулиці Клочківській.

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що здійснюють досудове розслідування за фактом ДТП за участю Кузнєцова.

“Унаслідок ДТП загинув один з учасників аварії — водій мотоцикла. Наразі тривають першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди. В інтересах слідства інші подробиці наразі не розголошуються”, – прокоментували у відділі комунікації.

Нагадаємо, 16 жовтня 2025 року на сесії міськради Івана Кузнєцова було призначено на посаду заступника міського голови з питань забезпечення життєдіяльності міста. До того він був виконувачем обов’язків заступника мера з цих питань.

