Став учасником ДТП із загиблим: віцемер Харкова тимчасово склав повноваження
Іван Кузнєцов склав повноваження заступника Харківського міського голови на час розслідування ДТП, в якій загинув мотоцикліст.
“На жаль, я став учасником дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув мотоцикліст, — повідомив Кузнєцов в інстаграмі. — Це велика трагедія, і я щиро співчуваю рідним та близьким. Я розпочав рух після того, як інші автомобілі зупинилися та надали мені можливість проїхати. Мотоцикл рухався на великій швидкості, і через транспортні засоби ні його, ні, можливо, йому мене, фактично, не було видно до моменту зіткнення”.
Віцемер запевнив, що не перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння та готовий пройти експертизи.
“Щоб уникнути будь-яких сумнівів щодо можливого впливу на розслідування, на час проведення слідчих дій я складаю з себе повноваження заступника міського голови”, – заявив Кузнєцов.
Як уточнив МГ “Об’єктив” директор департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю міськради Юрій Сідоренко, ДТП сталася сьогодні на вулиці Клочківській.
У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що здійснюють досудове розслідування за фактом ДТП за участю Кузнєцова.
“Унаслідок ДТП загинув один з учасників аварії — водій мотоцикла. Наразі тривають першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди. В інтересах слідства інші подробиці наразі не розголошуються”, – прокоментували у відділі комунікації.
Нагадаємо, 16 жовтня 2025 року на сесії міськради Івана Кузнєцова було призначено на посаду заступника міського голови з питань забезпечення життєдіяльності міста. До того він був виконувачем обов’язків заступника мера з цих питань.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 11 травня мер Ігор Терехов звільнив Дмитра Липового з посади заступника Харківського міського голови — директора департаменту будівництва та шляхового господарства міськради.
Читайте також: Тиша оманлива: Терехов попередив про постійну загрозу для Харкова (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ДТП, кузнецов, мотоциклист, новини Харкова, Харківська міськрада;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Став учасником ДТП із загиблим: віцемер Харкова тимчасово склав повноваження», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2026 в 20:22;