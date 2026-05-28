Збитки — 100 млн грн: як родючі поля Харківщини перетворили на кар’єри

Прокуратура вимагає стягнути з підприємства понад 102 мільйони гривень збитків за самовільний видобуток на території Литвинівського родовища Богодухівського району понад 15 тисяч тонн корисних копалин — дрібнодисперсного суглинку та низькопластичної легкоплавкої глини.

Підприємство перетворило родючі сільгоспугіддя на промислові кар’єри, наголошують в обласній прокуратурі.

Встановлено, що восени 2020 року товариство з обмеженою відповідальністю видобувало корисні копалини на чотирьох ділянках. Йдеться про землі сільськогосподарського призначення, що на праві приватної власності належать цьому ж підприємству.

Попри цільове призначення ділянок — для ведення особистого селянського господарства — фірма утворила на них два кар’єри і видобувало корисні копалини без спеціальних дозволів на користування надрами.

“Така незаконна діяльність призвела до локальної деградації територій: на землях знищено трав’яний покрив і корисну біоту, відбулося порушення структури ґрунту та втрата його родючих властивостей, що унеможливлює використання угідь за призначенням протягом тривалого часу та створює небезпеку для довкілля”, – наголосили у прокуратурі.

Суд вже відкрив провадження у справі.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, землі у районі Олексіївського лугопарку повернула прокуратура Харкову. Йдеться про ділянку на вул. Буковій у Шевченківському районі. Її площа становить понад два гектари, а вартість – близько 50 мільйонів гривень.