Збитки — 100 млн грн: як родючі поля Харківщини перетворили на кар’єри
Прокуратура вимагає стягнути з підприємства понад 102 мільйони гривень збитків за самовільний видобуток на території Литвинівського родовища Богодухівського району понад 15 тисяч тонн корисних копалин — дрібнодисперсного суглинку та низькопластичної легкоплавкої глини.
Підприємство перетворило родючі сільгоспугіддя на промислові кар’єри, наголошують в обласній прокуратурі.
Встановлено, що восени 2020 року товариство з обмеженою відповідальністю видобувало корисні копалини на чотирьох ділянках. Йдеться про землі сільськогосподарського призначення, що на праві приватної власності належать цьому ж підприємству.
Попри цільове призначення ділянок — для ведення особистого селянського господарства — фірма утворила на них два кар’єри і видобувало корисні копалини без спеціальних дозволів на користування надрами.
“Така незаконна діяльність призвела до локальної деградації територій: на землях знищено трав’яний покрив і корисну біоту, відбулося порушення структури ґрунту та втрата його родючих властивостей, що унеможливлює використання угідь за призначенням протягом тривалого часу та створює небезпеку для довкілля”, – наголосили у прокуратурі.
Суд вже відкрив провадження у справі.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, землі у районі Олексіївського лугопарку повернула прокуратура Харкову. Йдеться про ділянку на вул. Буковій у Шевченківському районі. Її площа становить понад два гектари, а вартість – близько 50 мільйонів гривень.
Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2026 в 19:24;